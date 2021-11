Zuid-Afrikaan Damon Galgut wint Booker Prize

Damon Galgut wint met zijn roman 'The Promise' de Booker Prize en is de derde Zuid-Afrikaan die die eer te beurt valt.

De jury van de Booker Prize, een van de meest toonaangevende boekenprijzen, maakte de winnaar woensdag bekend. 'The Promise' van de Zuid-Afrikaan Damon Galgut (58) wordt geprezen als een 'spectaculair voorbeeld van hoe een roman ons op een andere manier kan doen zien en kijken'.

Galgut portretteert in zijn roman de blanke familie-Swart die op een boerderij nabij Pretoria woont. Het boek strekt zich uit over vier decennia, van het einde van de Apartheid tot het presidentschap van Jacob Zuma. De belofte uit de titel van de roman is er een van de familie-Swart aan een zwarte werkster, die de familie een eigen huis en stuk grond beloofd heeft.

Een 'tour de force', noemt de jury het boek. 'The Promise is een sterk, ondubbelzinnig commentaar op de Zuid-Afrikaanse geschiedenis en de menselijke beschaving. Het kan het best samengevat worden in één vraag: is echte rechtvaardigheid wel mogelijk in deze wereld?'