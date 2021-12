De beste fictieboeken van 2021 volgens de redactie van De Tijd

De redactie van De Tijd koos haar favoriete fictieboeken van het jaar.

Onze redacteurs maakten ook een selectie van hun favoriete non-fictieboeken. Dat overzicht leest u hier.

Het eind van de relatie | Graham Greene

Een boek van zestig jaar oud kan je beste boek van 2021 zijn. Omdat het met een boek is als met een eerste zin: je kiest wanneer je het leest. Dat deze klassieker van Graham Greene, in 1951 voor het eerst verschenen als ‘The End of the Affair’, dit jaar in de prachtige Perpetua Reeks (met leeslint!) van Athenaeum - Polak & Van Gennep verscheen, helpt.

Schermvullende weergave

Maurice Bendrix is schrijver en wordt verliefd op Sarah. Dat is niet zo uitzonderlijk. Sarah is getrouwd, maar geeft aan Bendrix toe. Ook dat gebeurt. Bijzonder is hoe Bendrix toegang krijgt tot het leven van Sarah en haar man Henry, die voor de schrijver ‘kopij’ is: ‘...voor een belachelijk personage, het komisch element in mijn boek.’

Een boek waarin een schrijver schrijft over een schrijver die een boek schrijft, maakt zichzelf verdacht. Maar Greene maakte er geen geheim van dat Bendrix gebaseerd was op zichzelf. En dat Sarah zijn eigen geliefde Catherine Walston was. Het vernuftige aan ‘Het eind van de relatie’ - in eerdere vertalingen ‘Het einde van de affaire’ en ‘Het einde van het spel’, wat toch anders klinkt - is dat je niet alleen via Bendrix’ gedachten en observaties een kijk op die affaire krijgt. Een deel van het boek bestaat uit Sarahs dagboeken. Die hij leest en die wij als lezer mogen meelezen.

Een werkelijk uniek boek dus, van de eerste zin tot deze slotzin: ‘U hebt me genoeg afgenomen, ik ben te moe en te oud om nog te leren liefhebben, laat me nu voor altijd met rust.’

Rik Van Puymbroek, redacteur Weekend & Reportage

Silverview | John le Carré

‘Silverview’ is de postume roman van de Britse schrijver John le Carré, die in 2020 overleed. Naar verluidt was het boek afgewerkt. En dat is te merken: ‘Silverview’ is een Le Carré grand cru.

Schermvullende weergave

Julian Lawndsley is een succesvolle trader die de Londense City de rug toekeerde om een boekhandel te beginnen in een kustplaatsje ergens boven Londen. Hij maakt kennis met Edward, een Poolse immigrant die zijn vader goed blijkt te kennen. Ondanks Julians aanvankelijke wantrouwen neemt Edward een steeds grotere plaats in zijn leven in. Edward helpt hem met de uitbouw van de boekhandel en lijkt daar weinig voor terug te vragen. Tegelijk wordt in de Britse geheime dienst alarm geslagen wegens een groot lek. Het onderzoek leidt naar het kustplaatsje waar Julian zich heeft gevestigd.

In zijn onnavolgbare stijl vertelt Le Carré een verhaal vol verraad, waarin de personages niet altijd zijn wie ze zeggen te zijn en niet altijd doen wat ze beweren te doen. En waarin onschuld wordt uitgebuit om een minder onschuldig spel te spelen. De dialogen zijn zoals altijd bij Le Carré grandioos en de verhaallijn bevat tal van onverwachte wendingen. ‘Silverview’ is een waardig afscheidscadeau van een literaire grootmeester.

Jean Vanempten, senior writer

Anomalie | Hervé Le Tellier

Een spannend boek, een stijloefening in literaire genres en een filosofisch traktaat over wat de mens is en doet. ‘Anomalie’ is het allemaal. De Franse schrijver Hervé Le Tellier won er in 2020 de prestigieuze Goncourt-prijs mee.

Schermvullende weergave

Het uitgangspunt van de roman is eenvoudig en bevreemdend tegelijk. Een Boeing 787 uit Parijs landt twee keer in New York: in maart en in juni. Het gaat om hetzelfde vliegtuig met dezelfde bemanning en dezelfde passagiers. Door de 166 dagen tussen de twee landingen hebben de maartpersonages in het boek dingen gedaan waarvan de junipersonages geen weet hebben. Een huurmoordenaar vermoordt zichzelf, een schrijver schrijft een boek en pleegt zelfmoord en duikt dan plots weer op in juni.

Le Tellier verdiept zich in de keuze die je als individu maakt en hoe die de rest van je levensloop bepaalt. Hij goochelt met het begrip identiteit, en geeft daarbij elk personage een eigen stijl. Het verhaal ontrolt zich met sprongen tussen maart en juni, in een constructie die sterk aan een tv-serie doet denken. Die komt er trouwens ook: de onderhandelingen met Netflix en HBO lopen.

‘Anomalie’ laat zich in sneltreinvaart lezen als een spannend boek. Ondertussen spoken vragen over je eigen identiteit in je hoofd.

Jean Vanempten, senior writer

De grijzen | Vincent Merjenberg

De Nederlandse schrijver Vincent Merjenberg debuteerde dit jaar met ‘De grijzen’. In de complexe roman met door elkaar lopende verhaallijnen neemt de auteur je met zijn stilistische helderheid en overtuigende fantasie stevig bij de hand.

Schermvullende weergave

Het verhaal speelt zich af in een grensstad in een onbekend land, ergens in de toekomst. In het begin denk je in een postapocalyptische en dystopische wereld beland te zijn. Het is in ieder geval een wereld die in twee is gedeeld, met mensen die ooit hun land moesten verlaten en voorbij de grensstad een beter leven zochten.

De rode draad in het boek is de ontdekking van rechtopstaande lijken tijdens ondergrondse bouwwerken. Niemand schijnt te weten wat ooit met die mannen, vrouwen en kinderen is gebeurd. En niemand lijkt het te willen weten. Een krant stuurt er de jonge journaliste Lena op af. Haar ervaren voorganger is spoorloos verdwenen. En een schrijver die ook over het mysterie heeft geschreven, heeft misschien wel nooit bestaan.

‘De grijzen’ heeft iets van een thriller, maar meer nog is het een roman waarin personages naar zichzelf op zoek gaan en ontdekken dat eerlijkheid en waarheid nooit bestaan.

Koen Van Boxem, chef Cultuur

Al het blauw | Peter Terrin

Het zou een liberaal manifest, een politiepamflet of een handleiding Delfts porselein beschilderen kunnen zijn. Maar de titel van Peter Terrins roman verwijst naar de schittering van zwembadwater.

Schermvullende weergave

Azzura, de kantine van een provinciaal zwembad, is de arena waar een allesverterende liefde ontluikt tussen de barvrouw Carla en de twintig jaar jongere Simon. Zij vindt in hem een uitweg voor een ongelukkig huwelijk, hij in haar een exotisch contragewicht voor zijn kleurloze leven in de schaduw van de fabriek waar zijn ouders werken.

Terrin beschrijft niet alleen een broeierige liefde, hij documenteert ook knap de ‘working class’ in de jaren tachtig ten tijde van een grote privatiseringsgolf. Hij specifieert niet waar zijn boek zich afspeelt, allicht met zicht op de grotere Nederlandse lezersmarkt, maar ik voelde ‘Vlaamsheid’ in alle geledingen. Een moeder wiens grootste droom is dat haar zoon een huisje kan kopen in hun eenvoudige wijk. Een zoon die aan dat lot probeert te ontsnappen door een job als een ponzi-schemeverkoper van financiële producten.

Eightiespop ligt als warm tapijtje onder de verhaallijn. De Vlaamse onderbuik wordt in eenvoudig maar treffend proza omschreven. Niet alleen de Vlaamse onderbuik trouwens: geen enkele van de talrijke vrijpartijen is tenenkrullend - en dat is een kunst op zich. Een grootse vertelling over kleine mensen. Of misschien net het omgekeerde.

Ellen Vermorgen, redacteur Beleggen

De sneeuwpanter | Sylvain Tesson

Ooit stak hij te voet het Himalayagebergte over, doorkruiste hij te paard de Centraal-Aziatische steppes en woonde hij zes maanden in een hut in Siberië, op vier dagen stappen van het dichtstbijzijnde dorp. Maar in 2014 veranderde het leven van de Franse schrijver en avonturier Sylvain Tesson voorgoed. Bij een dronken val van het dak brak hij bijna al zijn botten, waarna een lange revalidatie volgde.

Schermvullende weergave

Het dwong Tesson, die stilstaan altijd als ‘een generale repetitie voor de dood’ had beschouwd, tot vertraging. En die kunst beschrijft hij mooi in ‘De sneeuwpanter’. Het is het relaas van zijn zoektocht met de Franse natuurfotograaf Vincent Munier naar het beest, door zijn zeldzaamheid ook wel het fantoom van de bergen genoemd. ‘Ik dacht dat die niet meer bestond’, zegt Tesson als Munier hem mee op expeditie naar het ijskoude Tibetaanse hooggebergte vraagt. ‘Dat wil hij ons graag laten geloven’, antwoordt de fotograaf.

Tesson neemt je mee op expedities op rotsige bergwanden, in koude hutten, in zijn mijmeringen en filosofische bespiegelingen. Niets voor liefhebbers van actie en ingenieuze plotwendingen.Maar voor mensen die vatbaar zijn voor de verslavende kunst van het dieren spotten, is ‘De sneeuwpanter’ een prachtig poëtisch boekje.

Floor Eelbode, redacteur Nieuwstafel

Dagen van zand | Aimée De Jongh

Het is Aimée De Jongh weer gelukt. Met ‘Dagen van zand’ heeft de Nederlandse de graphic novel opnieuw naar een hoger niveau getild. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gerenommeerde stripuitgeverij Dargaud bijna tegelijk de Franse vertaling - ‘Jours de sable’ - uitbracht.

Schermvullende weergave

‘Dagen van zand’ is het verhaal van de 22-jarige Amerikaanse fotograaf John Clark, die in 1937 in het midden van de grote economische depressie naar de Dust Bowl wordt gestuurd: een immens gebied in het hart van de VS dat wordt geteisterd door allesvernietigende stof- en zandstormen, veroorzaakt door jarenlange intensieve landbouw. Akkers werden woestijnen en boeren trokken - tot 50.000 klimaatvluchtelingen per maand - weg.

Ingenieus weeft De Jongh het historische verhaal van de Dust Bowl door de belevenissen van haar fictieve personage John Clark. Elk hoofdstuk begint met een foto, die naadloos wordt gevolgd door De Jonghs tekeningen. Vooral haar impressies van stof- en zandstormen in al hun variaties van geel, bruin, oker en rood maken een diepe indruk. Daarnaast is er de worsteling van Clark met zijn vak als fotograaf: hoe ver kan je met enscenering en kadrering gaan voordat het fake news wordt?

De barre economische tijden, de klimaatvluchtelingen en de worsteling met de werkelijkheid maken ‘Dagen van zand’ brandend actueel.

Bas Kurstjens, redacteur Ondernemen

De geheugenpolitie | Yoko Ogawa

Is het een sprookjesachtige dystopie, een meditatieve thriller of een spannende ideeënroman? Hoe tegenstrijdig het ook mag klinken, ‘De geheugenpolitie’ is het allemaal tegelijk.

Schermvullende weergave

De Japanse schrijfster Yoko Ogawa neemt je mee naar een naamloos eiland waar de dingen een voor een verdwijnen en de bewoners op de hielen worden gezeten door de grimmige geheugenpolitie. Want wat verdwenen is, moet en zal vergeten blijven. Of het nu om parfum, rozen, boten, landkaarten of seizoenen gaat, alles moet er vroeg of laat aan geloven. Het hoofdpersonage is een jonge schrijfster die bang is dat op den duur ook alle woorden zullen zijn verdwenen. Haar redacteur heeft de pech over een geheugen te beschikken dat maar niet wil vergeten, en is daarom opgejaagd wild.

‘De geheugenpolitie’ is zowel een allegorie over totalitarisme en kwijnende menselijkheid als een diepzinnige reflectie over verlies en afscheid. Het is een boek dat zich niet makkelijk laat wegleggen. Er schuilt een dwingende aantrekkingskracht in het weemoedige relaas van de verteller. Ogawa schreef een confronterende en toch zachtmoedige roman over mensen die onvoorwaardelijk voor elkaar zorgen en zich vastklampen aan het leven.

Jan Dertaelen, boekenrecensent

Colson Whitehead | Harlem Shuffle

‘Harlem Shuffle’ is een uitstekende r&b-song uit 1963 van Bob & Earl die een kwarteeuw later vakkundig werd vermoord door The Rolling Stones. Maar het is ook de titel van het jongste boek van Colson Whitehead, verzamelaar van prijzen - van Booker tot een dubbele Pulitzer.

Schermvullende weergave

‘Harlem Shuffle’ wordt bejubeld als een exploratie van racisme vermomd als misdaadthriller. Als een misdaadthriller vermomd als familie-epos ook. En als een als familie-epos vermomd dickensiaans verhaal van het gevecht vanuit de goot om de middenklasse te bereiken. Meubelverkoper Ray Carney uit 125th Street is de man die dat moet waarmaken. Het New-Yorkse Harlem uit het begin van de jaren zestig kookt over na de politiemoord op een 15-jarige scholier. Dat geeft het verhaal een actuele urgentie. Toch blijven de rellen op de achtergrond: het deert de misdaad en de corruptie niet. Ray moet zijn weg daartussen blijven zoeken.

Zijn vorige boeken, ‘The Underground Railroad’ (2016) en ‘The Nickel Boys’ (2019), waren verschroeiend en schokkend. Met ‘Harlem Shuffle’ wilde Whitehead op adem komen. ‘Harlem Shuffle’ is bovenal een echte neo-noir. De taal is belangrijker dan het verhaal. Carney en zijn kompanen kunnen het niet laten elke bedreiging en elke vernedering in hardgekookt cynisme te vertalen, ook al staan ze met hun rug tegen de muur.

Met andere woorden: dit is een grimmig-grappig boek. Een Harlem noir.

Arnaud Camerlinckx, grafisch redacteur

De belofte | Damon Galgut

‘De belofte’ bevat alle klassieke elementen uit het werk van Damon Galgut: een huis aan de semirurale rand van de stad, dysfunctionele personages die er niet in slagen te communiceren, een stijl waarin geen woord te veel staat. Maar voor het eerst geeft hij een expliciete rol aan zijn land, Zuid-Afrika.

Schermvullende weergave

We volgen de Swarts, een familie blanke Boeren die uiteenrafelt na het overlijden van de moeder. De omwenteling die Zuid-Afrika ondertussen doormaakt, sijpelt het boek binnen via berichtgeving over rellen op de radio, de collectieve euforie na de overwinning van het rugbyteam de Springboks, de aanzwellende golf van rauw en persoonlijk geweld, de politieke corruptie, de aidsepidemie, de onvervulde belofte van de regenboognatie.

De Swarts zijn vooral bezig met hun eigen gewetenskwestie: aan de zwarte dienstmeid Salomé is als erkenning voor jarenlange dienst en gebrachte offers het ouderlijk huis beloofd, wat iedereen behalve jongste dochter Amor zo snel mogelijk wil vergeten. In haar strijd voor rechtvaardigheid komt ze tegenover haar familie te staan.

Galgut schreef een veellagig boek over historische schuld, pijn en trauma. Te zwaar op de hand wordt het niet dankzij het hoge tempo, de sarcastische dialogen en de afwezigheid van fatalisme. In een belofte zit uiteindelijk ook hoop, en een kans op verandering.

Sofie Vanlommel, chef Weekend & Reportage

Beer | Marian Engel

In ‘Beer’ klaart Marian Engel een onmogelijke klus. De Canadese beschrijft de spirituele en erotische liaison tussen een jonge vrouw en een bruine beer en laat u er vlot in geloven. Sinds de publicatie in 1976 werd het boek de hemel in geprezen als de beste roman van Canada en verguisd als erotische schandaalroman.

Schermvullende weergave

Lou is een nogal bedeesde archivaris die de wildernis in wordt gestuurd om in een vervallen landhuis de bibliotheek van een overleden kolonel te inventariseren. Dat ze het landgoed moet delen met een beer, ontdekt ze pas bij haar aankomst. De zinnen die het verhaal vormen, zijn van een verleidelijke soberheid. Subtiel schetst Engel hoe Lou zich loswrikt uit de duffe monotonie van haar ingeslapen leven en langzaam maar zeker zichzelf weer op het spoor komt. ‘Ik heb het vreemde gevoel herboren te zijn’, schrijft ze op een ansichtkaart. Vanaf het moment dat ze de beer van zijn ketting laat, vindt ze haar vrijheid terug.

‘Beer’ is geen pornografische pastorale over bestiale verlangens, maar het intieme portret van een vrouw die haar kracht terugvindt. Een sereen sensueel boek over de gevaren en verlokkingen van de eenzaamheid, over angst en loutering, liefde en troost. ‘Beer, zorg dat ik me eindelijk op mijn gemak voel in de wereld. Geef me je huid’, vraagt Lou. En hoewel de beer ondoorgrondelijk blijft, is hij genereus in zijn giften.

Jan Dertaelen, boekenrecensent

Het geluk van de wolf | Paolo Cognetti

‘De acht bergen’, waarvan wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren werden verkocht, brachten Paolo Cognetti roem. Om die te ontvluchten trok de Italiaanse schrijver opnieuw naar de bergen, waar hij de inspiratie vond voor ‘Het geluk van de wolf,’ een roman over een schrijver op de vlucht na een gebroken huwelijk.

Schermvullende weergave

Ironisch genoeg schreef Cognetti grote delen van de roman in Milaan, waarnaar hij door de pandemie en haar soms absurde regels moest terugkeren, en waar hij zijn geïsoleerde leven in de bergen enorm begon te missen. Maar afstand creëert intensiteit en verlangen, en die krachten maken het boek zoveel meer dan een obligate opvolger van de eerdere bestseller.

Cognetti spreekt weer over hout, rotsen, korhanen, gemzen en natuurlijk ook wolven. Maar het zijn de eenvoudige, directe relaties tussen mensen - die elk hun eigen reden hebben om de bergen op te zoeken - die je dit boek in een keer doen uitlezen. Net als de strakke stijl zonder franjes, even zuiver als de berglucht waarin mens en wolf elk hun eigen weg zoeken.

Henk Dheedene, redacteur Weekend & Reportage

De tunnel | Abraham Yehoshua

Op zijn 85ste is A.B. Yehoshua de ouderdomsdeken van de Israëlische literatuur. En na de dood van Amos Oz en Aharon Appelfeld ook de laatste van een gouden generatie. Dat er nog geen sleet op zijn vaardigheid zit, bewees hij begin dit jaar met zijn jongste roman. ‘De tunnel’ is een aanstekelijke tragikomedie met, zoals vaak in Yehoshua’s oeuvre, een subtiele politieke ondertoon.

Schermvullende weergave

Zvi Luria legde als ingenieur voor de overheid decennialang wegen en tunnels aan. Na zijn pensioen blijkt hij aan beginnende dementie te lijden en gaat hij op aansturen van zijn vrouw opnieuw aan de slag, als ‘onbezoldigd assistent’ bij Wegenbouw. Luria raakt betrokken bij een militair project en moet een weg aanleggen in de Negev- woestijn. Daarvoor moet een heuvel op het traject worden opgeblazen, maar net daar hebben enkele illegale Palestijnen onderdak gevonden. Om hen te beschermen moet Luria maken dat er een tunnel door de heuvel komt.

Zoals altijd vertelt Yehoshua zijn verhaal met geamuseerde afstandelijkheid, humor en oog voor de menselijke tragiek. De geleidelijke aftakeling van Luria en de liefdevolle relatie met zijn vrouw Dina - inclusief aanstekelijk gekibbel - worden met veel liefde en mededogen neergezet. Zonder zijn boodschap er met een voorhamer in te rammen is het duidelijk: Yehoshua heeft de hoop op vrede tussen Israëli’s en Palestijnen niet opgegeven.

Erik Ziarczyk, redacteur Politiek & Economie

Real Estate | Deborah Levy

Coming-of-ageverhalen zijn niet alleen het voorrecht van existentieel angstige pubers. In ‘Real Estate’ toont de gevierde Deborah Levy dat ook vrouwen van zestig zichzelf blijven heruitvinden. De roman is het laatste deel van wat de Britse auteur haar ‘levende autobiografie’ noemt. Eerder verschenen ‘Things I Don’t Want to Know’ en ‘The Cost of Living’.

Schermvullende weergave

Als haar jongste dochter het huis uit gaat, wordt Levy geconfronteerd met een leeg nest. Ze begint aan een zoektocht naar wat een thuis voor haar betekent. Ze woont in een krakkemikkig appartementje in Noord-Londen, maar droomt eigenlijk van een luxueuze villa in een warmer oord. Met een granaatappelboom in de tuin. Of toch liever een fontein? Alle fantasieën over haar ‘un-real estate’, het huis dat ze zou bouwen als ze het geld had, houdt ze bij in een denkbeeldige portfolio.

Via omzwervingen in Parijs, Berlijn, Mumbai en Griekenland denkt Levy niet alleen na over onroerend goed en bezit maar analyseert ze ook haar schrijverschap. Ze stelt zichzelf, haar (vrouwelijke) personages en haar werkwijze in vraag. Ze gaat op zoek naar haar eigen stem en hoe ze die moet gebruiken in een patriarchale wereld.

‘Real Estate’ is doorspekt met filosofische omzwervingen en verwijzingen naar Levy’s literaire helden. Het is een levendig en grappig verhaal waarin de grenzen tussen autobiografie en fictie soms vervagen.

Emilie Moors, redacteur Toegevoegde Tijd

De geschiedenis van mijn seksualiteit | Tobi Lakmaker

‘De geschiedenis van mijn seksualiteit luidt: dat ik altijd op zoek ben geweest naar iemand die de deuren en ramen zou sluiten, zou zeggen: en nu is het goed. Meer concreet viel ik eerst op mannen en toen op vrouwen, natuurlijk altijd al op vrouwen, op Muriël de roodharige bijlesdocente met de lange benen, op wie niet, maar ik hield mijn ogen of iets anders erg cruciaals ongeopend.’

Schermvullende weergave

Tobi Lakmaker zet meteen de toon in dit intrigerende debuut. Ja, dit boek gaat over gender en seksualiteit. Maar nee, belerend, dwingend of - erger - woke wordt het nooit. De Nederlandse auteur kan lachen om zichzelf. De doorgaans beladen thema’s worden verrassend licht en toegankelijk: een verademing.

Er zijn hoofdstukken waar je door vliegt, gevuld met anekdotes waar je niet genoeg van kan krijgen. Hardop lachen wordt een gewoonte bij het lezen van dit boek. Zuiniger is Lakmaker met ontboezemingen van een ander soort. Over zijn onzekerheden: ‘Ik heb er altijd naast gezeten - naast de jongens en naast de meisjes.’ En over soms schrikwekkend donkere gedachten: ‘Wanneer je iedere dag alleen nog maar havermoutpap eet, wordt je wereld heel klein. Je kunt de randen aanraken, en dat is waarom mensen zoiets doen: omdat je naar aanraking verlangt, en je almaar niemand vindt die dat te bieden heeft’. Meer dan flarden zijn het niet. Voor je het weet, is het boek weer ontwapenend grappig. En, vooral, echt.

Marie Van Oost, redacteur Nieuwstafel

De overlevenden | Alex Schulman

Op de cover staan drie blije jongens die van een steiger in het water springen. Uitbundig, zoals alleen kinderen dat kunnen. Het boek vertelt over de jeugd van drie broers, Benjamin, Pierre en Nils in het vakantiehuis van hun ouders aan een meer, ergens in de bossen van een godvergeten gat in Zweden.

Schermvullende weergave

Het lijkt een idylle, maar al gauw wordt duidelijk dat er van alles aan de hand is. Moeder drinkt te veel, vader is (passief) agressief. Hun huwelijk is geen succes. Van opvoeden hebben ze geen verstand, van liefde geven evenmin. Ze zijn onvoorspelbaar in hun boosheid en hun genegenheid. Ze worstelen met zichzelf en hun kinderen zijn de dupe.

Twintig jaar later, als ze na de dood van hun moeder naar het vakantiehuis terugkeren, dragen de drie broers nog altijd de sporen van het gebrek aan liefde. Dat blijkt al vanaf het eerste hoofdstuk, dat eigenlijk het einde van het verhaal is.

De Zweed Alex Schulman toont meedogenloos wat de impact van een verknipte opvoeding kan zijn. Hij doet dat onderkoeld en bijna autobiografisch. In een interview in het Parool zei hij: ‘Dit boek staat heel dicht bij mijn jeugd en mijn leven. En sommige dingen zijn een op een zo gebeurd.’

De opbouw van het boek is complex, met een verhaallijn in het heden en een uit het verleden. Toen ik het uit had, dacht ik: misschien moet ik het nog eens lezen.

Marc De Roo, redacteur Ondernemen

The Lincoln Highway | Amor Towles

Pure Americana. De Lincoln Highway is de eerste snelweg in de Verenigde Staten die de oost- en de westkust verbond, van Times Square in New York tot het Palace of the Legion of Honor in San Francisco, en dus het perfecte decor voor een epische roadtrip.

Schermvullende weergave

Dat is precies wat de 18-jarige Emmett Watson, zijn broertje Billy en twee vrienden in juni 1954 ondernemen vanuit Nebraska. In een marineblauwe Studebaker. Elk hebben ze hun reden en doel om de baan op te gaan en hun leven een nieuwe draai te geven of schatten uit het verleden op te zoeken. Towles deelt hun avonturen op in tien hoofdstukken van elk een dag en laat ze vertellen door de verschillende personages. Samen levert dat een panorama van een verhaal op, even lang, luchtig en hobbelig als een rit door het eindeloze Amerikaanse landschap.

‘The Lincoln Highway’ dook onlangs op in een persbericht van Amazon, omdat Kindle-lezers het een van de beste boeken van het jaar vonden. Het bedrijf weet ook welke zin uit het boek het vaakst digitaal werd onderstreept door al die lezers. Dat was - volkomen terecht - deze: ‘For what is kindness but the performance of an act that is both beneficial to another and unrequired?’

Roel Verrycken, redacteur Weekend & Reportage

Klara en de Zon | Kazuo Ishiguro

De Japanse schrijver Kazuo Ishiguro schreef met ‘Klara en de Zon’ een intrigerend sprookje.

Schermvullende weergave

Ergens in een niet zo verre toekomst krijgt Josie, een eenzaam kind met een handicap, een geschenk van haar zorgelijke, drukbezette moeder: een robot die er menselijk uitziet, aanvoelt en empathischer is dan de beste vriend. Klara, die haar batterijen oplaadt door zich te laven aan zonlicht, is het summum van artificiële intelligentie: de mens heeft een betere, menselijker versie van zichzelf bedacht.

Ishiguro laat de lezer het hele verhaal volgen door de ogen van Klara. Dat maakt dat zijn boek afwisselend ontroert en bevreemdt. Klara leert met vallen en opstaan de mens kennen, in al zijn schoonheid, botheid en onbeholpenheid.

In ‘Klara en de Zon’ gebeurt niet ontzettend veel. Er wordt geobserveerd, nagedacht, geleerd. De actie en de spanning vloeien voort uit de frictie tussen mens en menselijke machine. Fijn aan het boek is dat het niet belerend is. Het is zowel dromerig als dystopisch. Het legt bloot wat straks zou kunnen zijn. Het is een verrassend toekomstvisioen waarin je als lezer langzaam meegaat, net omdat Ishiguro het zo ingetogen neerzet.