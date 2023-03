In zijn eerste roman in acht jaar kruipt de Italiaanse auteur Niccolò Ammaniti in de huid van Maria Cristina Palma, een 42-jarig model, moeder en vrouw van de Italiaanse premier. 'Het intieme leven' is een snijdende tragikomedie over onze maatschappij door de ogen van de mooiste en meest gehate vrouw ter wereld.