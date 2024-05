Elvis Peeters, auteur: ‘Dichter bij de Nobelprijs gaan we niet komen’

De avond voor de Dag van de Arbeid werden hun boeken en verhalen bekroond met een Ultima. Hun, want Elvis Peeters is één naam voor twee mensen: Jos Verlooy en Nicole Van Bael. Ze schrijven hun werk zoals je piano kan spelen, à quatre mains.

Twaalf jaar geleden verscheen ‘Oradour’, een klein boekje van 52 bladzijden plus een nawoord. De titel van die epiloog, geschreven door journalist Dirk Leyman, was mooi: ‘Schrijven met vier handen en twee hoofden.’ Die vier handen namen dinsdag dankbaar de Ultima Letteren 2023 in ontvangst. Het juryrapport hadden hun twee hoofden dan al opgeslagen. In de meest eenvoudige zin, gevolgd door uitgebreide lof, stond dat de jury het hoog tijd vond om deze auteurs in de bloemen te zetten en hen te bedanken ‘voor hun continue inzet voor de literatuur’.

Hun vier ogen glunderen een week eerder al. Zo gaat dat. Prijswinnaars worden onder embargo op de hoogte gebracht. Zoals journalisten. We zitten in Lier, Nicole Van Bael drinkt koffie, Jos Verlooy een warme chocomelk. De mail met daarin de afspraak over dit waar en wanneer hadden ze ondertekend met ‘de Elvissen’. Hij had die naam, begin jaren 80, bedacht als pseudoniem, toen hij als dichter, liedjesschrijver en zanger van Aroma di Amore op een podium stapte. Met Jos Verlooy maak je geen carrière en na de dood van Elvis Presley was er maar één Elvis meer over: Costello. ‘De naam was beschikbaar en ik heb hem ingenomen’, zei hij ons ooit al eens voor een verhaal in het ter ziele gegane tijdschrift Oogst.

We waren zondagskinderen. Ik wens het iedereen toe. Nicole Van Bael

Nu zegt Nicole: ‘Eigenlijk is het slechte marketing dat we later samen onder die naam begonnen te schrijven. Soms is het nog onduidelijk. Elvis Peeters is ook die man die met zijn rockgroep op het podium staat en de poëzie schrijft. Daar heb ik niets mee te maken. Maar alle boeken (sinds ‘Het uur van de aap’, hun debuut uit 1992, red.) schreven we samen. Voor mij was die anonimiteit een godsgeschenk. Ik had een job in een vredesorganisatie, naast het schrijven had ik daar mijn handen vol mee. Hij deed alle interviews en promotie.’

We begonnen daarnet niet toevallig met ‘Oradour’. Ter gelegenheid van de Ultima biedt de uitgeverij Manteau dat kleine boekje dat ze schreven over de grote razzia in het Frankrijk van 1944 in een e-versie gratis aan. ‘We krijgen een prijs en we geven iets terug’, zeggen ze, en hier alvast wat uitleg. Soms zullen we ‘ze’ schrijven. Dat is als ze uit één mond praten. Uit die van Elvis Peeters. Soms staat er Nicole en soms Jos, die dus ook de andere Elvis is. Denk bij het lezen aan die twee hoofden en vier handen. Dat vergemakkelijkt het.

Profiel Elvis Peeters is de naam van het schrijversduo Jos Verlooy en Nicole Van Bael. Al gebruikt Verlooy die naam ook als zanger van onder meer Aroma di Amore, een punkgroep die ooit de finale van Humo’s Rock Rally haalde. Samen schreven ze meer dan twintig boeken, zowel romans, verhalen, kinderboeken als theaterstukken. Met ‘De ontembaren’ haalden ze de shortlist van de Libris Literatuur Prijs. Met ‘Kijk dan toch’ wonnen ze de Boon publieksprijs. Voor hun hele oeuvre kregen ze deze week de Ultima Letteren 2023. Ze wonen in Kessel en hebben een zoon.

De Ultima is, dat is duidelijk, voor de twee. De prijs bekroont hun boeken, verhalen, theaterstukken, luisterspelen, jeugdliteratuur. Hun oeuvre, om dat bijzondere woord maar eens gepast te gebruiken. ‘Toen we begonnen, hadden we het geluk kansen te krijgen’, zegt Nicole. ‘André Van Halewyck zei: 'Ik geef geen boek uit, ik geef een oeuvre uit.' We waren zondagskinderen, ik wens het iedereen toe.’ Jos knikt. ‘Dat is nu het fijne aan die prijs. Hij is niet gelinkt aan één boek. Dichter bij de Nobelprijs gaan we dus niet komen.’

Achter die laatste zin moeten we (lacht) schrijven, dat is immers zo. Dat de Elvissen nu al de quote hebben uitgesproken die boven dit verhaal zal verschijnen, beseffen ze. Maar alle relativering ten spijt: in de naam van de prijs zit ergens het ultieme van de bekroning. Met één boek verdien je geen oeuvreprijs, en daarin gedrenkt zit consistentie. De hoge lat van taal en verhaal. Eerdere winnaars waren onder meer Joke van Leeuwen, Peter Verhelst, Fikri Al Azzouzi en Stefan Hertmans. Zij zijn het eerste duo.

Rakettenwedloop

Zo veel schrijversduo’s zijn er niet. Nicci French, ja. En in de jaren 70 en 80 stonden de boeken van het Zweedse koppel Maj Sjöwall en Per Wahlöo in moeders kast. Die jaren waarin hun goesting voor lezen en verhalen rijpte. De jaren waarin op de radio de stemmen van Regine Clauwaert, Wim Van Gansbeke en Betty Mellaerts over cultuur berichtten en zelfs gesproken recensies van boeken en theater bestonden.

‘Dat mis ik’, zegt Jos. Maar zij zegt: ‘Er is veel in de plaats gekomen. Podcasts, bijvoorbeeld. Alles verschuift en wijzigt. Ik ben daar niet zo pessimistisch over. De ontlezing vind ik een pertinenter probleem. Mensen die tijd nemen om zich onder te dompelen in boeken, om in de huid van iemand anders te kruipen en empathie te voelen. Ik heb het gevoel dat dat wel vermindert.’

Het is de schuld van Hugo Claus dat ik moest blijven zitten. Jos Verlooy

Zij herinnert zich altijd boeken thuis, in Kessel, waar ze nog altijd wonen. Niet per se de vonk voor één schrijver of één boek. ‘Er waren er altijd in huis, dat was een doorlopende flow.’

Jos mocht, op de boerderij in Grimbergen, voor school en na het melken van de koeien op vaders schoot. Die las dan strips voor uit Pats, 'de vrolijke kinderkrant'. In Landbouwleven las hij samen met moeder de verhalen van André Demedts. ‘Terwijl ’s avonds de spruiten en het witloof werden gekuist, stond de radio op en onder de benen van de volwassenen luisterde ik naar luisterspelen en naar 'Harbalorifa', een programma voor Belgen in Congo. Toen ik twaalf was, antwoordde ik ‘zanger-schrijver’ toen ze me vroegen wat ik wilde worden. Dat bleef ik volhouden. En het is de schuld van Hugo Claus dat ik mijn zesde middelbaar moest herdoen.’

Hierom. ‘Mijn maturiteitsproef (een examen dat laatstejaars moesten doen om toelating te krijgen tot de universiteit, red.) ging over Claus. In de 14 dagen van de examens las ik acht boeken en nog wat toneelstukken van hem, in plaats van te blokken. Ik slaagde wel voor die maturiteitsproef, maar ik buisde voor mijn examens en moest dus blijven zitten.’

Nicole had die dwingende schrijfdroom niet. Ze was goed in opstellen en verhandelingen, ze was chiroleider, maar ze was niet de romantische puber die gedichten schreef. ‘Ik wilde vooral verschil maken en iets betekenen voor de wereld. Ik ging naar de sociale school, maar al snel stopte ik. Ik nam de trein naar Brussel en stapte binnen bij de Internationale voor Oorlogstegenstanders. ‘Ik kom hier werken’, zei ik. En ik begon. Je mag niet vergeten dat dat eind de jaren 70 was. Je voelde de spanning van de Koude Oorlog en de rakettenwedloop. Er gebeurde veel en ik voelde me opgesloten tussen de vier muren van de school.’

Andere stem

In de vredesbeweging leerden ze elkaar kennen, want de poëtische jongeman was net zo bevlogen anti-oorlog. En kijk nu. Op 8 april verscheen in de krant De Standaard een opiniestuk onder de titel: ‘Staan de NAVO-bonzen ooit stil bij wat een oorlog op het slagveld werkelijk inhoudt?’ Onder de titel zijn foto, maar hun naam: Elvis Peeters. Samen geschreven, al vertelt de eerste zin over zijn burgerdienst als gewetensbezwaarde, veertig jaar geleden. Dat moesten meisjes niet doen.

Dat ze zoveel jaar na het scheuren van het IJzeren Gordijn opnieuw opiniestukken over oorlog zouden schrijven, hadden ze niet verwacht. ‘Dat het meer dan ooit nodig is, is het trieste van de zaak’, zegt Nicole. ‘In de media is bijna geen antimilitaristische stem meer te horen. Iedereen volgt de oorlogsretoriek, waardoor mensen vanzelf het gevoel krijgen dat het niet anders kan.’

‘In de krant stond dat het Verenigd Koninkrijk 2,5 procent van het bruto binnenlands product aan defensie gaat besteden’, zegt hij. ‘De Britten roepen andere landen op dat ook te doen. Al decennia wordt opgeroepen om 0,7 procent van het bbp aan ontwikkelingssamenwerking te geven. Dat halen we nooit. Maar 2,5 procent aan wapens, dat wel.’

De NAVO liet de kans liggen zichzelf op te heffen. Jos Verlooy

‘Gisteravond werd ik gecharmeerd tijdens een lezing in de bib van Knokke’, zegt Nicole. ‘Daar ging het over onze boeken, maar de organisatoren hadden ook ons opiniestuk op de tafel gelegd. De laatste vijftien minuten begonnen de mensen daarover. Het verraste me aangenaam te zien hoeveel nood mensen aan die andere stem hebben. En pas op, dat was niet in de Vooruit in Gent, hè.’

‘De oorlogsretoriek is een selffulfilling prophecy van de haviken en de sabelslijpers’, zegt Jos. ‘Toen het Warschaupact werd opgegeven, liet de NAVO de kans liggen zichzelf op te heffen. Nadien deed ze jaren over een zoektocht naar een nieuw concept en ze wierpen zich op als een soort politiemacht van de VN. Ze mogen Allah bij wijze van spreken dankbaar zijn dat de Twin Towers zijn aangevallen, men greep die kans om een nieuwe vijand te definiëren, de fundamentalistische islam. Vandaag, met Rusland als vijand en de inval in Oekraïne, lijkt alles weer als in de Koude Oorlog. Dat vijanddenken is de biotoop van de NAVO.'

Nicole: ‘Het is een angstwekkende evolutie dat wij altijd maar ingepeperd krijgen wat een groot gevaar uit het oosten komt. Let op, ik ben geen Poetin-liefhebber. Nee. Poetin is een grote schurk. Maar in wat de mensen in het oosten en de modale Rus over ons denken, zouden wij ons evenmin herkennen. Dat vijandsbeeld wordt voortdurend versterkt en het minste dat wij kunnen doen, is proberen dat te doorprikken.’

Altijd consensus

Er is toch iets wonderbaarlijks. Uitgerekend oorlog, of alvast de strijd ertegen, lijmde deze twee mensen aan elkaar. Lang voor dat eerste gezamenlijke verhaal uit 1992 en dus lang voor deze Ultima raakten hun pennen elkaar voor het eerst in het schrijven tegen oorlogen. In het schrijven van pamfletten. ‘Nog voor er literatuur was’, zegt zij. ‘Zo werden we het gewoon om aan elkaars taal te werken. Toen we boeken gingen schrijven, konden we dat dus al van elkaar verdragen.’

Minstens twintig boeken verder dan ‘Het uur van de aap’ begint alles van hetzelfde uitgangspunt. Niet een plot of een personage bepaalt een verhaal, wel de taal. Een zin die de zin van een leven kan worden. Iets waaraan hij begint. Of zij. Hij in schriftjes, zij meteen op een computer. Die zinnen vertrouwen ze elkaar toe, de ander gaat ermee aan de slag, soms schrikken ze. Dingen verdwijnen in schuiven en mapjes, andere dingen komen daar jaren later terug uit in de zin of de repliek van de ander.

We hebben tot nu altijd het gevoel: iets dat door de twee breinen is gegaan, is beter dan als elk brein apart iets doet. Nicole Van Bael

Het motto blijft altijd: nooit compromis, altijd consensus. Maar één keer werkten ze een maand lang los van elkaar aan wat ze samen begonnen. Na een maand werd beslist wat ze dan samen zouden uitwerken. ‘Ik won’, zegt zij glunderend. ‘Dat werd de roman ‘Wij’.’

Hoe werkt gezamenlijke verbeelding? ‘We hebben tot nu altijd het gevoel: iets dat door de twee breinen is gegaan, is beter dan als elk brein apart iets doet’, zegt zij.

Maar iedereen wordt gevoed door de wereld, door beelden, krantenberichten, boeken, jazeker. Wie samenwoont, deelt vele werelden. Boeken misschien, al zit zelfs daar verschil. Hij noemt zichzelf een omnivoor, leest niet alleen romans en veel gedichten, maar ook Kierkegaard, Schopenhauer, Heidegger. ‘Ik ben geen onderlegd filosoof, maar ‘Zijn en tijd’ van Heidegger (de Duitse filosoof die leefde van 1889 tot 1976, red.) las ik alsof ik het een thriller was. Bij elk van zijn redeneringen vroeg ik me af: ‘Hoe gaat hij zich daaruit redden?’ Dat vond ik spannend.’

Zij kan niet onthouden wat ze allemaal graag las en leest. ‘Jos is mijn extern geheugen.’ Dus noemt hij het op. Ze las alles van Marguerite Duras. Onlangs las ze ‘Alkibiades’ van Ilja Leonard Pfeijffer. ‘Daar heb ik enorm van genoten, ik had spijt dat het uit was’, zegt zij. Ze las ‘Menselijke voorwaarden’ van de Japanner Junpei Gomikawa. Hij, die het nog niet las, vertelt enthousiast wat zij erover vertelde en dat hij het zo bijzonder vindt dat dat boek, toch tot voor kort, alleen in het Japans en het Nederlands te lezen was.

Niet in Iran

Ook zij zijn vertaald. Op hun site konden ze zelfs prachtig nieuws aankondigen: een Perzische vertaling van ‘De tijden’! Maar in de verleden tijd die in ‘konden’ zit, zit de correctie. ‘Gisteren kregen we een mail dat het toch niet doorgaat’, zegt zij.

Via hun Turkse uitgever was op een beurs contact gelegd met een geïnteresseerde Iraanse uitgever. Maar die kreeg bij Literatuur Vlaanderen een no op zijn vraag naar steun om die vertaling te realiseren. ‘Onze overheid treft op dit moment sancties tegen de Iraanse overheid’, zegt hij. ‘Dus financiële steun voor een cultureel project in Iran is onmogelijk. Dat is begrijpelijk maar spijtig. Een stukje geestelijk voedsel vanuit het Westen kan zo niet gedeeld worden.’

Wat de Iraniërs dus niet zullen lezen, is een verhaal over Emiel, Hannelore en Matteo. In hun namen zit hun generatie, zoals dit land erin zit. De boerderij van Emiel, het leven van zijn dochter, de tijd van nu en zijn kleinzoon. Het zijn realiteiten van hier die toch kunnen aanspreken. Zoals wij worden begeesterd door Gabriel Garcia Márquez, Orhan Pamuk of J.M. Coetzee. ‘De Mexicaanse vertaler van ‘Jacht’ (een boek waarin dieren het woord nemen, red.) stuurde ons ooit enthousiaste reacties door. Hij vergeleek ons werk met dat van Juan Rulfo. Dat is de kracht van literatuur: dat je op die manier een andere wereld leert kennen.’

Chet Baker en co.

Dit verhaal begon met een nawoord, en dit is er nog eentje om mee af te sluiten. Want net voor we bij het afscheid twee Elvis-handen schudden, wijst Nicole erop dat ze drie jaar geleden ook al een beetje een Ultima won. In 2021 kreeg de Hnita Jazz Club uit Heist-op-den-Berg de prijs voor cultureel ondernemerschap, en met tientallen anderen was zij in 2018 een van de vrijwilligers die de legendarische jazzclub nieuw leven in bliezen. Juul Anthonissen richtte ze in de jaren 50 op.