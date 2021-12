Met Louis Vuitton en François Schuiten naar Mars

Voor de 26ste editie van zijn Travel Book Collection werkte het Franse luxehuis Louis Vuitton samen met de Brusselse striptekenaar François Schuiten. Die zette het concept op zijn kop en transformeerde de reisgids tot een volwaardige graphic novel.

‘Zij wilden me naar Hongkong sturen, ik wilde graag naar Stromboli. Uiteindelijk zijn we op Mars beland', zegt François Schuiten tijdens een videogesprek over zijn samenwerking met Louis Vuitton. Jaarlijks gaat het luxemerk met een bekende artiest in zee om een geïllustreerde reisgids te maken van een bepaalde stad of land. Praag, Sint-Petersburg en Parijs passeerden eerder de revue. Met Schuiten verlaat het modehuis voor het eerst de aarde.

De essentie Voor de nieuwste editie van zijn Travel Book Collection werkt Louis Vuitton samen met de Belgische striptekenaar François Schuiten.

Voor het eerst gaat het Travel Book niet over een stad of land op aarde maar is het een reisverslag van een verkenningsmissie naar Mars.

De reisgids heeft ook voor het eerst een fictieve verhaallijn die Schuiten samen met de Franse schrijver en avonturier Sylvain Tesson uitwerkte.

Schuiten is België ’s bekendste nog levende stripauteur. Die status verkreeg hij vooral door de sciencefictionreeks ‘De Duistere steden’ die hij vanaf 1983 publiceerde in samenwerking met de Franse scenarist Benoît Peeters. In 2002 ontving hij de Grand Prix op het stripfestival van Angoulême, de Oscars van de stripwereld. Datzelfde jaar benoemde koning Albert II hem tot baron.

Dit project was voor Schuiten een nieuwe uitdaging. ‘Het horizontale formaat van het boek was een bevrijding. De mogelijkheid om tekeningen maken op panoramisch formaat brak een aantal vastgeroeste reflexen',’ vertelt hij. ‘Ik maak al stripverhalen sinds mijn 16de. Al bijna 50 jaar dus. Dan moet je projecten opzoeken die je verwonderen. Dit boek was een echt avontuur.’

Het Travel Book heeft voor het eerst een fictieve verhaallijn, waarvoor Schuiten samenwerkte met de bekende Franse schrijver en avonturier Sylvain Tesson. ‘Ik kan niet tekenen zonder verhaal,’ zegt de stripauteur, ‘maar ik wilde het niet zelf fabriceren. Ik wilde onbevangen in het universum stappen en beginnen te tekenen. Beetje bij beetje keerden bepaalde personages terug en ontstonden de contouren van het verhaal.’

‘Ik wilde samenwerken met een echte reiziger', zegt Schuiten. ‘Iemand die risico’s neemt, die echt gevaar ervaren heeft.’ Tesson was de geknipte man. De Parijse schrijver stak te voet het Himalayagebergte over, hij woonde zes maanden in een blokhut in Siberië en hij reisde te paard door de steppen van Centraal-Azië. Voor zijn roman ‘De Sneeuwpanter’ ontving hij in 2019 de Prix Renaudot.

‘Na onze eerste ontmoeting van amper een half uur, waarbij ik hem de eerste 90 tekeningen toonde, zag Tesson het hele verhaal helder voor zich', vervolgt de striptekenaar. ‘Met de laatste 30 tekeningen kerfden we dat verhaal samen verder uit.’ Het resultaat is een fascinerend reisverslag van twee astronauten die moeten onderzoeken of menselijke kolonisatie op Mars mogelijk is.

Global Mama

De sfeer van de graphic novel schippert tussen verwondering en ontzetting, tussen dystopie en utopie.

Het verhaal speelt zich af in een nabije maar dystopische toekomst. Grote delen van de aarde zijn door een exponentiële populatiegroei en oncontroleerbare klimaatverandering onbewoonbaar geworden. De mens moet zich verschuilen in ondergrondse steden.

Een consortium van zeven vrouwen heeft de macht in handen. Het communiceert zijn beslissingen via Global Mama, een nieuw opperwezen, de vertegenwoordigster van het menselijke ras. Haar boodschap wordt via neuroprompters automatisch als persoonlijke gedachte bij mensen ingebracht. In die nieuwe wereldorde krijgt elk individu een maandelijkse sociale rating op basis van zijn EQ (emotioneel quotiënt) en zijn vermogen tot empathie.

Nochtans maakt dat de samenleving niet minder hardvochtig. Het reisverslag van Agent X wordt door het consortium ontdekt bij de terugkeer op aarde, leert de inleiding. De auteur wordt gearresteerd en zonder proces geëxecuteerd.

Mars op ooghoogte

Om zich voor te bereiden ontving Schuiten van Louis Vuitton zowat al het mogelijke beeldmateriaal dat van Mars beschikbaar was. ‘Ik ben aan de slag gegaan met ontelbaar veel foto’s van satellieten en de Mars Exploration Rovers. Ik ontving ook heel veel documentatie en onderzoeken over het klimaat en de gesteentes op Mars. De uitdaging was om al die informatie naar een menselijke ervaring te vertalen. Ik wilde Mars door menselijke ogen tonen', zegt Schuiten.

Die missie is geslaagd. De beelden van uitgestrekte rode woestijnen, vijandige gebergtes en grotten vol kristalformaties sleuren de lezer mee op de verkenningsmissie op de rode planeet. De tekeningen creëren een epische sfeer die doet denken aan de recente blockbuster ‘Dune’ van de Canadese regisseur Denis Villeneuve.

Tegelijkertijd weet Schuiten een verrassende zachtheid en intimiteit over te brengen. In die hardvochtige, buitenaardse omgeving blijven de ontdekkingsreizigers nog steeds gewone mensen. De sfeer van de graphic novel schippert tussen verwondering en ontzetting, tussen dystopie en utopie.