Met Marcel Möring wandelend door ook ons eigen levensverhaal

In ‘Familiewandeling’, een klein, dun en ontroerend mooi boekje, wandelt Marcel Möring door het landschap van zijn kindertijd. Zo komt hij vanzelf zijn moeder tegen. En wie hij werd.

Op de cover van ‘Familiewandeling’ staat de kleine Marcel Möring. Zijn haar is niet lang geleden geknipt, dat zie je aan de rechte lijn van zijn froufrou. Een vrouw houdt hem vast. Het is zijn grootmoeder. Op bladzijde 25 schrijft hij: ‘Het huis van mijn grootouders ken ik beter dan dat waar wij later gingen wonen. Dat komt ongetwijfeld omdat ik veel bij mijn grootmoeder was. Ik hield meer van haar dan van mijn eigen moeder.’

Toch gaat zijn boek heel vaak over de moederfiguur. Een Joodse vrouw die in de Tweede Wereldoorlog onderdook bij een koppel aan de IJsbaanweg in Enschede en pas laat aan haar zoon Marcel, de schrijver dus, over haar en zijn afkomst vertelde. ‘Een jaar of tien moet ik zijn geweest. We stonden in de keuken, mijn moeder en ik. Ze keek me aan en zei: ‘Je bent zelf een jood.’ (...) Dat ze in de oorlog een schuilplaats had gevonden bij mijn grootouders, die dus niet mijn grootouders waren, de kampen, haar moeder die in Sobibor was vermoord, nog veel meer familie die ‘er niet meer was.’’

Wellicht veranderde voor Möring het leven zo voorgoed en ook zijn latere schrijverschap - met boeken als ‘Mendels erfenis’, ‘Het grote verlangen’ en ‘In Babylon’ - werd erdoor bepaald. Maar pas toen hij vier jaar geleden, na een scheiding, opnieuw ‘in het landschap van mijn jeugd’ op de grens van Overijssel en Drenthe ging wonen, brachten lange wandelingen hem weer op het pad van zijn kindertijd. In zijn kinderhoofd. In de herinneringen die het kind opsloeg en die de volwassen man naar boven haalt. ‘Zou ik, bijvoorbeeld, terug kunnen wandelen door mijn herinneringen’, vraagt hij zich af.

Dat kan en Möring is zeer openhartig. ‘Maar er is iets voor te zeggen dat de depressie mij erg vertrouwd is, dat niets dieper gaat, dat het lange tijd misschien wel mijn intiemste relatie is geweest’, schrijft hij. Over de geboorte van zijn zoon: ‘Toen Sam, mijn eerste kind, werd geboren zat ze daags na de geboorte in een stoel tegenover mij, staarde mij met grote angstogen aan en zei: ‘Nu kun je hem alleen nog maar kwijtraken.’ Dat was haar referentiekader: verlies.’ De schrijver schrijft hoe hij, diezelfde nacht, zelf opnieuw ging schrijven. Hij verbaast er zich over, maar het is wat hij doet. Wat hij kan. Wat hij altijd wilde. In plaats van te studeren, nam hij baantjes die geld opbrachten en waarmee hij schrijftijd kon kopen.

Wandelend schrijft Möring een beklemmend zelfportret dat ontroert, genetische verbanden legt, hemzelf (en dus de lezer) verklaart wie hij werd.

Möring aarzelt nochtans. Stelt zich de vraag of er genoeg autobiografische gegevens zijn voor een boek. Hij weet wat het geheugen doet. ‘Maar de herinnering is een behaagzieke minnares die zich graag plooit naar de wens van wie wil herinneren.’ De lezer twijfelt niet, want wandelend schrijft Möring een beklemmend zelfportret dat ontroert, genetische verbanden legt, hemzelf (en dus de lezer) verklaart wie hij werd. Een tussenmens, schrijft hij ergens, een man die - soms tot zijn eigen verbazing - liefheeft en zich hecht, die het schrijven nodig heeft ‘zoals een autist herhaling en orde’, die afstand nam van zijn moeder, maar die er nooit van loskwam. Een anekdote beschrijft hoe hij, op de avond waarop hij voor het eerst alleen ging wonen, plots bij zichzelf een trek van zijn moeder ontwaarde.

Natuurlijk zijn er ook het landschap en de bomen bij landgoed Dikninge, waar hij vier jaar woont. Natuur die hij niet mooi noemt. ‘Desondanks word ik soms opgetild door een landschap, een boom, het licht van de late middag dat over de stoppelvelden scheert. Net zoals ik opgetild word door Bach, Motörhead, Underworlds ‘Sola Sistim’...’ Bij alles hoort dus een maar, zoals bij het leven en onze nietigheid zelf.

Niets blijft en na vier jaar verhuist Möring naar zijn geliefde in Den Haag. Maar, daar is die maar weer, alles hangt vast en de schrijver staat op de schouders van wie voor hem kwam. ‘Familiewandeling’ geeft inzicht in zijn leven. En daarover lezend en nadenkend, wandelen wij, lezers, ook mee door ons eigen levensverhaal.