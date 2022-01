'Nieuw' verhaal Godfried Bomans verschijnt in maart

Het verhaal, over een vorst die de dood ontmoet, werd onlangs herontdekt in het archief van een van de boezemvrienden van de auteur. Bomans (1913-1971) geldt als een van de grootste Nederlandse schrijvers van de twintigste eeuw, al kreeg zijn werk toen hij leefde relatief weinig erkenning. De auteur steeg wel naar grote hoogten door zijn optredens op televisie in de jaren zestig en gold als een mediapersoonlijkheid, toen een nieuw fenomeen.

De Haagse auteur heeft meer dan 60 boeken en geschriften nagelaten. Het grote publiek leerde hem vooral kennen dankzij 'Erik of het klein insectenboek', dat later werd verfilmd. Sporadisch wordt oud werk van de auteur teruggevonden. In 2003 werd een libretto herontdekt dat Bomans schreef voor de opera 'Bill Clifford', over een hertogin in de denkbeeldige stad Enschelo.