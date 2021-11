Recensie | Als een wraakactie een feest wordt

In ‘Het tweede zwaard’ volgt Peter Handke een wreker op een homerische zwerftocht naar de rand van Parijs. Zoals altijd bij de Oostenrijkse Nobelprijswinnaar staat er geen woord zonder reden.

‘Dat is dus het gezicht van een wreker’, fluistert een man op een mooie lenteochtend tegen zijn spiegelbeeld. Hij leest de woorden af van zijn eigen lippen en gaat er echt in geloven. Voor de pas ontwaakte wreker zit er niets anders op dan ‘de allang vereiste wraak ten uitvoer te brengen’.

Hij richt zijn pijlen op een journaliste die jaren geleden zijn ‘heilige moeder’ heeft beledigd. Ergens in een terzijde van een krantenartikel beweerde ze dat die stond te juichen toen Hitlers soldaten Oostenrijk annexeerden. Of het waar is, doet er voor de verteller niet toe. Dat hij het zijn moeder zelf kwalijk nam dat ze nooit ‘tegen het rijk van de misdadigers in opstand is gekomen’, doet er ook niet toe. De wraak moet en zal worden voltrokken.

Hoewel de journaliste in de periferie rond Parijs woont, op een dagreis van zijn eigen huis, wordt de trip een homerische zwerftocht. ‘Het tweede zwaard’ is vintage Handke: een wandelaarsroman met glansrollen voor lege treinen en overvolle bussen. Dolend over de middenberm van een tweevaksbaan voelt de verteller zich het meest in zijn nopjes, hopend dat de automobilisten ooit op een goede dag ‘hetzelfde zouden doen als deze onverstoorbare zomaar-wat-loper.’

Op zijn reis richting genoegdoening ontmoet hij onwaarschijnlijke figuren. Een taxichauffeur die vroeger een populaire zanger was en die in zijn auto rondrijdt om de verveling te verdrijven. Een gepensioneerde rechter die al zijn collega’s een aparte hel toewenst. Een meisje dat achterin de bus een boek zit te lezen en van wie een onbenoembare dreiging uitgaat. Aan het einde van zijn reis zal hij ze opnieuw ontmoeten, want - zonder al te veel te verklappen - in Handkes universum volstaat één woord om een wraakactie om te toveren tot een feest.

Toen Peter Handke (78) in 2019 de Nobelprijs kreeg, rees een storm van protest vanwege van zijn steunbetuigingen aan Servië tijdens de Joegoslavische Burgeroorlog. Het was afwachten op welke manier Handke op die commotie zou reageren en of hij er in zijn fictie over zou reppen. Deze novelle werd echter geschreven in de lente van 2019 en dus voor het Nobelcomité zijn keuze bekendmaakte. Een aanval op zijn criticasters moet je dus niet zoeken in deze exploratie van de wraak.

‘Het tweede zwaard’ haakt in op enkele van Handkes vertrouwde thema’s, en dan vooral zijn belangstelling voor de taal. Hij wordt nogal gauw weggezet als een provocateur die nodeloos complex zou schrijven. Maar in zijn oeuvre staat geen enkel woord zonder reden.

Verdraaien en manipuleren

De filosoof Ludwig Wittgenstein verkondigde het al: de werkelijkheid kan pas bestaan bij gratie van de taal. Denk aan de verteller die door het woord uit te spreken zichzelf als wreker gestalte ziet krijgen. De taal kan de werkelijkheid bovendien naar hartenlust verdraaien en manipuleren. Een schrijver hanteert de taal dus niet om de werkelijkheid te beschrijven, maar om met die werkelijkheid aan de slag te gaan. Het is Handkes instrument.

Zonder het einde weg te geven: wat je niet beschrijft, bestaat - volgens de logica van deze novelle - gewoonweg niet. Met dat idee gaat onze wreker meesterlijk aan de haal. Uiteindelijk verkiest hij ‘niet het stalen zwaard, maar het andere, het tweede’. Met name de pen, die machtiger is dan het zwaard. Want ‘de illusie is immuun voor de feiten’.

Handke lezen is zwoegen en wroeten. Zijn complexe, knap gestileerde zinnen dwingen je traag te lezen, om de betekenis langzaam uit het bouwwerk van taal te zien opstijgen. Boven alles nodigt Handke zijn lezer uit om samen met hem ‘een dagdroom binnen te drijven waarin ik alles ongekend helder zie’.