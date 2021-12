Schrijver Bernard Dewulf overleden...

Schrijver en columnist Bernard Dewulf is onverwacht gestorven. Hij werd 61.

Dewulf publiceerde na zijn studie Germaanse filologie gedichten in verschillende literaire tijdschriften. In 1995 debuteerde hij met de dichtbundel 'Waar de egel gaat', meteen goed voor de Vlaamse Debuutprijs. In 2001 verscheen 'Bijlichtingen: kijken naar schilders'. In deze essaybundel verzamelde hij een aantal van zijn beschouwingen over beeldend kunstenaars.

Dewulf werkte als redacteur bij het Nieuw Wereldtijdschrift en later als columnist. Eerst voor De Morgen en daarna voor De Standaard, waar hij tot nu een wekelijkse column in DS Weekblad verzorgde.

Dewulfs literaire hoogtepunt was 'Kleine dagen', waarmee hij in 2010 de Libris Literatuurprijs won. Het was een poëtische kroniek over zijn dagelijkse omgeving: het huis, de kinderen, de vrouw, de tuin, het licht. De jury was lovend.

Dewulfs literaire hoogtepunt was 'Kleine dagen', waarmee hij in 2010 de Libris Literatuurprijs won.

‘De schoonheid van deze notities zit hem in de stijl, in de precisie en elegantie van de verwoording. Dewulf is met huid en haar betrokken bij zijn kinderen, maar neemt genoeg afstand om zijn verwondering voelbaar te maken voor anderen. Zijn stijl is niet alledaags, maar fonkelend, vederlicht en serieus tegelijk. In zijn observaties verraadt zich de dichter die hij ook is. In zijn kinderen schuilen trouwens ook dichtertjes.’

In het vervolg 'Late dagen' bespeelde hij verder het thema van het ouder en zelfstandiger worden van zijn kinderen.