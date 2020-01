18-jarige Billie Eilish grote winnares Grammy's

Ze kon in Los Angeles op de 62ste editie van de Grammy Awards vijf van haar zes nominaties verzilveren.

De 18-jarige die een wereldster werd met haar 'homemade songs', won onder meer in de vier meest prestigieuze categorieën: beste plaat, beste album en nummer van het jaar, en beste nieuwe artiest.

De uitreiking van de muziekprijzen werd overschaduwd door het overlijden van Kobe Bryant. De 41-jarige basketballegende kwam zondag om bij een helikopterongeval. Hij speelde twintig jaar bij Los Angeles Lakers, waarmee hij vijf keer kampioen van de NBA werd.

Kobe

'Deze avond is voor Kobe', stelde de zangeres Lizzo. Zij opende de show in het Staples Center in Los Angeles met haar nummers 'Cuz I Love You' en 'Truth Hurt'.

'Hier staan we dan samen op de belangrijkste avond voor de muziek, maar om eerlijk te zijn voelen we ons verschrikkelijk triest want vandaag verloor Los Angeles, de VS en de hele wereld een held', zei zangeres Alicia Keys, die de awardshow presenteerde.

Daarop zong ze samen met Boyz II Men een emotionele versie van het nummer 'It's So Hard to Say Goodbye'. In de vier belangrijkste categorieën kwam Eilish als winnaar uit de bus.

Verder won ze ook de award voor beste pop vocal album. Haar broer Finneas, met wie ze haar album schreef, werd bekroond als beste producer.

Lizzo

De prijs voor beste solo pop performance ging niet naar haar, maar naar de Amerikaanse zangeres en rapster Lizzo. Ook zij was een van de grote kanshebbers, met acht nominaties. Maar ze moest zich tevreden stellen met drie awards in minder belangrijke categorieën.

Naast de prijs voor beste solo pop performance won de 'Truth Hurts'-zangeres ook die voor beste traditionele r&b-performance en beste urban eigentijdse album. Rapper Lil Nas X, die furore maakte met het country-rapnummer 'Old Town Road', was genomineerd in zes categorieën.

Hij kon er twee verzilveren: beste muziekvideo en beste pop duo/groep performance. Andere winnaars waren onder meer 'Igor' van Tyler, The Creator (beste rapalbum), 'Ventura'van Anderson .Paak (beste r&b-album) en 'Father Of The Bride' van Vampire Weekend (beste album voor alternatieve muziek).

Broers Dewaele

Opmerkelijke verliezers zijn Ariana Grande en r&b-zangeres H.E.R. Zij waren elk vijf keer genomineerd, maar mochten geen prijs mee naar huis nemen. Ook twee Belgen maakten kans op een prestigieuze muziekprijs.