A$AP Rocky krijgt voorwaardelijke straf

De rapper A$AP Rocky is door een rechtbank in Zweden schuldig bevonden in de veelbesproken mishandelingszaak.

Hij krijgt een voorwaardelijke straf en moet het slachtoffer een schadevergoeding betalen, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Tegen de Amerikaan waren zes maanden cel geëist.

Of de rapper in hoger beroep gaat tegen het vonnis is nog niet bekend. De precieze inhoud van de straf wordt woensdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Vechtpartij

De 30-jarige rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet, raakte op 30 juni samen met zijn entourage betrokken bij een vechtpartij in Stockholm. Een 19-jarige Zweed hield daar zware verwondingen aan over. Mayers stelde dat hij uit zelfverdediging handelde.