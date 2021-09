ABBA maakt comeback met nieuw album en concertreeks

De Zweede popgroep ABBA brengt in november een nieuw album uit, het eerste met nieuwe muziek sinds 'The Visitors' uit 1981. Er is ook een concertreeks gepland in Londen.

Het nieuwe album zal 'Voyage' heten. Over de eerste single 'I Still Have Faith in You', zei Björn Ulvaeus (76) in een statement op YouTube: 'Toen Benny (Andersson, red.) voor het eerst de melodie speelde, wist ik: dit moet over ons gaan.'

De aankondiging van ABBA.

ABBA is een van de bestverkopende groepen uit de popgeschiedenis, met meer dan 385 miljoen stuks. De hitmachine, bekend van oorwurmen als 'Waterloo', 'Dancing Queen' en 'Take a Chance on Me', ging in 1982 uit elkaar.

Er komt ook een concertreeks in Londen. De vier Zweden zullen niet fysiek optreden, maar hun digitale versie zal samen met een tienkoppig live-orkest te bewonderen zijn in een speciaal gebouwde arena in de Britse hoofdstad.