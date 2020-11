AC/DC: een welgekomen feest van herkenning

Het is geen verrassing, maar in wat meer dan waarschijnlijk zijn allerlaatste studioalbum is, verandert AC/DC het geweer niet van schouder. Dat vinden wel meer familiebedrijven lastig. En wat dan nog?

In een bizar jaar als 2020 is het vermaledijde virus met alles in verband te brengen. Zelfs met ‘Power Up’, het achttiende studioalbum van AC/DC. Een ‘power up’ is een extra kracht in een computerspelletje. Brian Johnson, de 73-jarige zanger van de Australische hardrockband, zei onlangs in een podcastinterview met het magazine Loudwire over de kerngedachte achter de titel en de plaat: ‘Deze muziek moet onze fans extra energie geven om zich te amuseren en hun miserie even te vergeten.’ Een wat kwakkelige uitleg als je bedenkt dat AC/DC in het verleden albumtitels bedacht die beter aansluiten bij het rotgevoel bij dit aardedonkere jaar: ‘Highway To Hell’ en ‘Back In Black’.

'Shot in the Dark' van AC/DC.

In hetzelfde interview verklaarde de robuuste rockzanger ook dat ‘een mens dingen des te harder apprecieert als hij denkt dat ze nooit meer zullen gebeuren'. Dat ging dan weer over het mirakel dat AC/DC - 200 miljoen verkochte albums, een dozijn lucratieve wereldtournees - terug is, met nieuw materiaal. Het voortbestaan van de groep heeft aan een zijden draadje gehangen. Drie jaar geleden overleed ritmegitarist Malcolm Young. Hij richtte AC/DC in 1973 op met zijn broer Angus en eigenlijk ook hun oudere broer George, die de eerste zes albums van de band producete. Live was Malcolm al vervangen door hun neef Stevie, maar niettemin: wat moesten de hardrockers in de studio zonder hun metronoom? Drummer Phil Rudd werd na aanhoudende problemen met het gerecht ontslagen. Bassist Cliff Williams stapte na de laatste wereldtournee uitgeput uit de band. Brian Johnson had zich onderweg laten vervangen met zware gehoorproblemen.

Wat moesten de hardrockers in de studio zonder hun metronoom Malcolm Young?

Maar kapitein Angus Young nam als enige originele lid van de hardrockdynastie zijn verantwoordelijkheid. Hij vond tussen de demo’s die hij met zijn broer in de jaren voor diens dood opnam nog materiaal voor één album. En dus is AC/DC terug, met een gehoorgestoorde zanger en een drummer en een bassist die ondanks hun slechte manieren en humeur mochten aansluiten.

Familiebedrijven hebben het weleens lastig met innoveren. Dat is voor AC/DC nooit anders geweest. Op ‘Power Up’ klinkt AC/DC zoals de band klonk in 1979, 1984, 1995 en 2008. Dat betekent: smeuïge zanglijnen (‘Code Red’), swingende drums (‘Money Shot’), strakke baslijnen (‘Shot in the Dark’) en een met bluesriffs doorspekte ruwbouw (‘Wild Reputation’). De zout en peper die op de voorganger ‘Rock or Bust’ ontbraken, zijn twaalf nummers lang aanwezig. Een feest van herkenning, escapisme gegarandeerd.