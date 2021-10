Adele laat na zes jaar opnieuw van zich horen

De nieuwe single 'Easy on me' moet 'het najaar van Adele' inluiden.

Mocht u vanochtend wakker zijn geschrokken van de galm van een sirene, dan is kans is groot dat uw wekker of smartphone aanfloepte met de nieuwe single van Adele. ‘Easy on me’ is het eerste wapenfeit van de 33-jarige Britse zangeres in zes jaar. De pianoballad, waarvan Adele enkele dagen geleden 15 seconden op Instagram Live deelde, is de voorbode van haar nieuwe album ‘30’, dat op 19 november verschijnt.

Afgaande op het succes van haar drie eerdere albums ziet het ernaar uit dat de soulqueen uit Tottenham het muzikale najaar zal beheersen. Van haar vorige album ‘25’, met daarop de bombastische telefoonhit ‘Hello’, gingen de eerste 24 uur alleen in het Verenigd Koninkrijk 300.000 exemplaren over de toonbank. In de VS verkocht ze meer dan 7 miljoen platen in anderhalve maand. Wereldwijd verkocht dat album in 2015 alleen al meer dan 17 miljoen exemplaren. Het album ervoor, ‘21’, was goed voor 30 miljoen verkochte exemplaren. Adele is op albumniveau met grote voorsprong de beste verkopende vrouwelijke artieste van de 21ste eeuw.

Echtscheiding

Op haar single en haar nieuwe album zou Adele haar echtscheiding van zich afzingen. Van 2011 tot 2019 had ze een relatie met de Amerikaanse zakenman Simon Konecki. Zij vertrok, vertelde ze deze week aan de Britse editie van Vogue: ‘Ik wilde niet eindigen zoals veel andere mensen die ik kende. Ik voelde me nog niet compleet miserabel, maar ik zou het wel zijn geworden als ik mezelf niet op de eerste plaats had gezet.’

In het mode- en lifestyletijdschrift gaat het ook over de angst die de scheiding bij hun negenjarige zoon veroorzaakte. Ze schreef ‘30’ gedeeltelijk om de jongen te helpen de situatie van zijn ouders te begrijpen.

De wereldster komt in Vogue ook terug op de heisa over haar gewichtsverlies. Eind 2019 haalde Adele de headlines met haar grote metamorfose: ze verloor 45 kilo in twee jaar. Het gevolg van intensief sporten om haar scheiding te verwerken. Veel vrouwelijke fans pikten de plotse wespentaille van hun heldin niet. Haar maatje meer maakte de Britse net authentieker dan andere vrouwelijke popsterren met de perfecte maten. ‘Visueel representeer ik veel vrouwen, maar ik ben nog altijd dezelfde persoon die ik altijd was’, verdedigde ze zich.

Die authenticiteit vormt samen met haar diepe mezzosopraan en poppy soulballads haar grote kracht. De Britse ontbeert het divagedrag van supersterren als Madonna of Beyonce. Ze gedraagt zich zoals ze is: een meisje uit Tottenham opgevoed door een alleenstaande moeder die het niet breed had. De zangeres stak haar kwetsbaarheid nooit weg, niet in haar songs en niet in het echte leven. In interviews spreidde ze een ontwapenende alledaagsheid tentoon. Tijdens haar concerten ligt het publiek geregeld in een deuk door haar zelfrelativerende grappen.