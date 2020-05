Afrobeatpionier Tony Allen overleden

De Nigeriaan Tony Allen was de motor achter de afrobeat, maar ook zijn invloed op de popmuziek was nauwelijks te overschatten.

Allen begon als autodidact op zijn 18de te drummen, terwijl hij als ingenieur voor een radiostation werkte. Hij was sterk beïnvloed door de Afrikaanse muziek en Amerikaanse jazz uit de platenkast van zijn vader.

De Nigeriaan was in de jaren 60 en 70 drummer en muzikaal directeur van Africa '70, de groep van Fela Kuti. Samen lagen ze zo aan de wieg van de afrobeat, een muziekgenre dat Afrikaanse muziekstijlen als highlife en Yorubaanse polyritmiek mixt met jazz en funk. Het is een van de belangrijkste stromingen in de Afrikaanse muziek in de 20ste eeuw. Over die krachtige, hypnotiserende muziek zong Kuti zijn revolutionaire en pan-Afrikaanse teksten. Hij groeide zo uit tot een symbool van de strijd voor vrijheid in Afrika. Allen was de motor achter het befaamde ritme.

Politieke boodschap

In de jaren 80 brak Allen met Kuti, die inmiddels wereldwijd was uitgegroeid tot het symbool van de strijd voor vrijheid in Afrika, na meningsverschillen over geld en erkenning.

De muziek kwam op de eerste plaats, ik had lak aan al die politieke boodschappen van de afrobeat. Tony Allen muzikant

Allen liep niet hoog op met de politieke boodschap van de afrobeat. 'De beat is de ziel van de afrobeat. Ik stond op met een ritme in mijn hoofd, bracht de dag door met allerlei ritmes die ik uitprobeerde en ging slapen met een bepaald ritme. De muziek kwam op de eerste plaats, ik had lak aan al die politieke boodschappen. Iedereen kan in eender welke stijl zijn frustratie uitschreeuwen, dat is geen kunst.'

Blur

Toen hij het orkest verliet, had Kuti maar liefst vier nieuwe drummers nodig om hem te vervangen. Allen verhuisde naar Europa en werkte met talloze Westerse muzikanten, zoals bassist Flea van de Red Hot Chili Peppers, het Franse duo Air, Charlotte Gainsbourg, Sébastien Tellier en Zap Mama. Maar het meest prominent was zijn samenwerking met Blur-voorman Damon Albarn in The Good, the Bad & the Queen, waarmee hij meerdere albums maakte en vorig jaar op Rock Werchter stond. Een maand later speelde Allen op Pukkelpop samen met de legendarische Detroit-dj Jeff Mills.