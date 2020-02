Agnes Obel: het mysterie achter de mist

De contemplatieve muziek van de Deense zangeres en pianiste Agnes Obel verandert amper van tempo. Toch opent haar vierde album 'Myopia' een nieuwe wereld.

Met 'Myopia' viert Agnes Obel vrijdag haar debuut bij Deutsche Grammophon. Dat gerenommeerde klassieke platenhuis kreeg in de 21ste eeuw een nieuw elan door het succes van neoclassici als Max Richter en Joep Beving. Obel past in dat plaatje, als een artieste die met haar contemplatieve (piano)muziek de tijd even kan stilzetten.

'Broken Sleep' van Agnes Obel.

Dat schemerde tien jaar geleden al door op haar debuutplaat 'Philharmonics'. Al pasten 'Just So' en 'Riverside' - minimalistische miniatuurtjes die radiohitjes werden - nog iets meer in het singer-songwriterformat. De opvolgers 'Aventine' (2013) en het met subtiele elektronica verweven 'Citizen of Glass' (2016) waren weerbarstiger en experimenteler.

'Myopia' gaat onverdroten voort op dat pad. Op haar kamertje in Berlijn werkte Obel net zo lang aan haar vocals tot die in al hun lijzigheid deel uitmaakten van de mysterieuze liedjestextuur. Er wordt nauwelijks van tempo veranderd, en toch gaat een nieuwe wereld open. Als een melancholische mistlaag, die soms geleidelijk optrekt en dan weer verblindt, hangen de zangpartijen over zeven van de tien songs van 'Myopia', terwijl gemanipuleerde piano-, cello- en vioolklanken weerklinken.

'Island of Doom', uit het nieuwe album 'Myopia'.

Afwisselend neemt de zangeres plaats achter mellotron, celesta en luthéal, de voorloper van de geprepareerde piano. 'Ik wilde manieren vinden om de verschillende toonhoogtes samen te smelten en zo een ander tijdgevoel te creëren', zegt ze. 'Het uiteindelijke doel was geluiden te verdraaien tot ze een soort van innerlijke synth of stem opriepen die alleen in je hoofd aanwezig is.'

Obels stem is nog meer dan vroeger een instrument, een dat in staat is verre herinneringen te spitten en niet alleen haarzelf toebehoort. Maar hoe haar muziek de voorbije tien jaar ook geëvolueerd en uitgedijd is, in essentie lijkt Obel meer en meer de kern op te zoeken.

Eigenwijs kind

In haar kindertijd luisterde ze veel naar Debussy en Satie, maar ook naar de buiten Scandinavië minder bekende Zweedse jazzmuzikant Jan Johansson en de kinderliedjes van Béla Bartók, die haar moeder vaak speelde. 'Ik werd van jongs af aangetrokken door muziek met een zeker mysterie, muziek die je als een geheim kan delen', verklaarde ze bij haar doorbraak hoe bevreemding en een soms onheilspellende stilte haar composities insluipen.

'Eigenlijk wilde ik van in het prille begin vooral een sfeer creëren. Lukte me dat niet met bekende liedjes, dan verzon ik mijn eigen songs. Gelukkig had ik een erg onconventionele pianolerares, die me aanmoedigde de dingen altijd op mijn manier te doen. Dat was de ideale leerschool voor een eigenwijs kind als ik.'

De bijziendheid waarop de zangeres alludeert in de titel van haar plaat sluit naadloos aan bij de boodschap die ze wil verkondigen: gevangen in een geestestoestand met weinig periferisch zicht kan wat je nog wel ziet alleen maar intenser worden.