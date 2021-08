AliA, een eclectische dj met een missie

Met haar dj-sets bestrijkt AliA een superdivers smaakpalet. Als host, curator en toekomstig labelbaas wil ze een platform bieden aan onbekend talent dat zich tijdens de pandemie amper kon ontwikkelen.

Toen de Leuvense dj Alyah Rivière (22) alias AliA na de eerste lockdown in een soort van cafésetting voor een zittend publiek speelde, voelde ze zich opnieuw de 14-jarige achter de dj-tafel op een scoutsfeestje. De opluchting was enorm toen ze onlangs in Parijs een eerste keer weer mocht draaien volgens het ‘oude normaal’, voor een getest of gevaccineerd publiek.

'Zot hoeveel energie je krijgt van mensen die je hebt doen dansen. Instant wilde ik opnieuw beginnen te diggen naar nog interessantere platen. Die motivatie was helemaal weggeëbd toen de sector zonder perspectief thuiszat.' Het is vooral uitkijken naar de tweede helft van augustus, wanneer ook op Belgische festivals dicht bij elkaar gedanst mag worden. Paradise City bijt voor haar de spits af.

De nachtclubverhalen van mijn vader klinken vaak duizend keer cooler dan die van veel feesten nu. Alyah Rivière Dj

Het gemis is enorm geweest, want deejayen zit AliA in het bloed. Haar vader was resident-dj in de Silo, in de nineties de clubbestemming voor liefhebbers van innovatieve elektronica. Een been zou ze veil hebben om daar toen een vlieg op de muur te zijn. 'Zijn verhalen klinken vaak duizend keer cooler dan die van veel feesten nu.' Haar smaakpapillen werden van bij de geboorte blootgesteld aan een brede waaier van stijlen - jazz, funk, soul, hiphop, drum-’n-bass… - die doorklinkt in haar dj-sets.

Stroomversnelling

'Maar papa, die nog met vinyl draaide, heeft me het vak niet geleerd. Dat heb ik zelf gedaan, nadat ik van een buurjongen een mengpaneeltje had overgekocht. Op mijn 14de had ik mijn eerste feestje bij de scouts.' Later volgden dj-wedstrijden en werd AliA opgepikt door het indielabel Tangram. Haar carrière kwam in een stroomversnelling toen de Brusselse dj Lefto haar inviteerde en de Nederlandse Carista haar boekte op enkele feestjes in Amsterdam. 'Dat was vooral goed voor mijn zelfvertrouwen, want naar hen keek ik echt op.' In 2019 stootte ze op de Red Bell Elektropedia Awards door naar de derde plaats in de Belgische dj-top 100, na Charlotte De Witte en Amelie Lens, maar voor Lefto, met wie ze dit jaar Pukkelpop zou afsluiten.

Trots vertelt ze dat ze op haar Instagram sinds enkele maanden gevolgd wordt door de invloedrijke BBC-dj en platenbaas Gilles Peterson. Haar droom om ooit te mogen aantreden op zijn Worldwide Festival in het Franse Sète of op het We Out Here Festival in het Engelse Cambridge is zo weer iets realistischer. Ook zijn parcours als talentspotter dwingt respect af. Zopas bracht AliA samen met collega-dj DTM Funk een compilatie uit waarin ze elk vijf opkomende artiesten voorstellen. 'Die proberen we deze zomer ook een podium te geven. Ik vind het zalig om jonge dj-talenten aan een platform en een publiek te helpen.'