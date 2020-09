'Als de wereld in brand staat, komt er energie vrij'

Will Butler is de jonge broer van Arcade Fire-frontman Win Butler.

Op ‘Generations’ vat de Amerikaanse zanger en muzikant Will Butler bij de kraag waar het in zijn leven, op zijn soloplaten en op die van Arcade Fire om draait: troost en herstel vinden in muziek die soms naar het apocalyptische neigt.

Will Butler (37) verhuisde 15 jaar geleden van Chicago naar Montreal om zich bij Arcade Fire te voegen. De band van grote broer Win kon nog een multi-instrumentalist gebruiken die artistiek op dezelfde golflengte zat en zich op het podium graag liet regisseren als speelvogel.

Voor mij is het slaapliedje de archetypische song, net omdat het troost brengt. Arcade Fire ontspringt aan dezelfde bron. Will Butler Muzikant

Het even euforische als geëngageerde rockgeluid van de Canadees-Amerikaanse formatie vormde de ideale voedingsbodem voor de solocarrière van Will. Dat was vijf jaar geleden al schoorvoetend te horen op ‘Policy’. ‘Generations’ is de grote stap voorwaarts. De plaat klinkt hoopvol in barre tijden.

Energie

'Zelfs al breng je de meest agressieve of nihilistische muziek, musiceren is een uiting van leven', licht Butler het fundament van zijn muziek toe. 'Voor mij is het slaapliedje de archetypische song, net omdat het troost brengt. Arcade Fire ontspringt aan dezelfde bron. Er zijn andere invalshoeken, maar het gaat eveneens om troost, herstel én een goeie nachtrust.'

Tracks als ‘Outta Here’, ‘Bethlehem’ en ‘Hard Times’ hinten op dat licht in de duisternis. 'Mijn donkerste songs reiken het idee aan dat tussen de ellende en de verschrikking iets beter moet bestaan dan dit. Als de wereld in brand staat, komt een enorme energie vrij.'

Erfenis

Op ‘Generations’ leidt een en ander tot een soms episch synthpopgeluid, met mijmeringen over de staat van de wereld, maar ook opbeurende achtergrondkoortjes. De albumtitel verwijst naar de familiegeschiedenis.

'Aan de slag gaan met onze erfenis maakt integraal deel uit van het levenspad van mij en mijn broer. Het is geen toeval dat we net als onze ouders en grootouders muzikanten zijn. De vader van mijn grootmoeder, de jongste zoon van een Mormoonse familie uit Utah, heeft in de jaren 1870 ooit beslist dat hij muzikant wilde worden. Maar hij is hij daar niet in geslaagd omdat hij voor zijn familie moest zorgen. Die frustratie is generaties later nog altijd niet helemaal weggespoeld.'

'Bethlehem' van Will Butler.

Tussen zijn twee soloplaten behaalde Will, die eerder al een literatuurdiploma op zak stak, een master in Public Policy aan Harvard. Bedoeld om zich als publiek persoon efficiënter in te zetten doet ook ‘Generations’ er zijn voordeel mee, getuige de complexe, maar pakkende slottrack ‘Fine’, die George Washington samen met zijn slaven rond de doodskist van Tom Sawyer plaatst.

'Het doel was om onze geschiedenis in een actuele song te passen', besluit Butler, die voor The Guardian ooit liedjes schreef over nieuwsfeiten die dezelfde dag gebeurd waren. 'Grofweg geïnspireerd op ‘The Lonesome Death of Hattie Carroll’ van Bob Dylan bestond de vingeroefening erin ’s ochtends de krant te lezen en ’s avonds een song klaar te hebben', klinkt het wijsneuzerig. Arcade Fire-fans hebben er in afwachting van nieuw materiaal een vette kluif aan.