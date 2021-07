Ambroos De Schepper, kruisbestuivingen met sax

De getalenteerde saxofonist Ambroos De Schepper (27) heeft roots in het West-Vlaamse folkmilieu, maar viel de voorbije jaren vooral op in eclectische ensembles die jazz, dub en niet-westerse muziek een eigentijds gelaat gaven.

De Schepper gooit hoge ogen met het door hem geformeerde en aangevoerde ‘bigger than jazz’-kwartet Bandler Ching, waarin hij al zijn invloeden samenbrengt, ook hiphop en elektronica. Na de coronaversoepelingen zou hij met die band eind mei live de draad opnemen, maar een paar dagen voor het concert kreeg hij covid. Uiteindelijk moest hij een maand extra wachten voor hij het podium op mocht, dit keer met het ethiojazzcollectief Azmari, waarin hij ook dwarsfluit speelt.

Ik had goesting om op het podium te blijven kamperen. Zoveel deugd deed het. Ambroos De Schepper Saxofonist

'Dat was op het Fête de la Musique in Brussel. Voor het eerst sinds lang zag ik een leuke massa gelukkige mensen losgaan op onze muziek, weliswaar zonder veel rekening te houden met de maatregelen. Je kan componeren en repeteren, maar uiteindelijk wil je je muziek vooral delen. Ik had goesting om op het podium te blijven kamperen. Zoveel deugd deed het.'

Bandler Ching

De Schepper groeide op in Nieuwpoort, waar familieleden eind jaren 90 met Fluxus mee aan de wieg stonden van de Vlaamse folkrevival. Hij begon saxofoon te spelen op zijn negende en vanaf zijn twaalfde dweilde hij samen met zijn broer met succes de folkpodia af. 'Later heb ik mijn muzikale grenzen verlegd, ben ik in contact gekomen met andere genres en jazz gaan studeren in Gent en Brussel.'

In de hoofdstad was vooral het muziekcentrum Volta, waar zijn bands repeteren en residenties kregen, het voorbije anderhalf jaar een lichtpunt, zegt hij. 'Financieel ving ik het schrappen van concerten op door mijn uren als saxleraar aan enkele muziekacademies uit te breiden.'

Nu het aantal boekingen toeneemt, is het met een brede waaier bands soms puzzelen. Na zijn concert met Bandler Ching op Gent Jazz moest hij met Azmari nog aan de bak in Kortrijk. 'Je bent nu meer afhankelijk van het genre dat je speelt. Met die twee groepen hebben we al bij al een mooie reeks optredens kunnen vastleggen. Maar voor Kosmo Sound, dat het met zijn stuwende jazzdub moet hebben van een echte festivalsfeer zonder tafeltjes, lag dat moeilijker.'

Daarom kijkt De Schepper vooral naar de toekomst. 'Als muzikant heeft het weinig zin te lang te blijven hangen bij afgelaste concerten of niet opgepikte releases.'