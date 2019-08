Amerikaanse rapper A$AP Rocky riskeert zes maanden cel in Zweden

Rapper. Rakim Mayers, zoals de rapper heet, groeide op in Harlem in New York. Daar sloot hij zich op zijn 19de aan bij het rappers-, producers- en ontwerperscollectief A$AP Mob. Hun motto: Always Strive and Prosper. Hij bracht drie albums uit, waarvan de eerste twee de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijsten haalden. Zijn hit ‘Praise The Lord’ werd 188 miljoen keer bekeken op YouTube.

Stijlicoon. A$AP Rocky staat bekend als een van de best geklede mannen in de muziekwereld. Hij droeg of werkte samen met de grootste namen uit de mode, van Calvin Klein tot Prada, Alexander Wang en onze Raf Simons. In 2016 was hij het eerste zwarte gezicht van Dior Homme.

Losse handen. A$AP Rocky werd begin juli in Stockholm opgesloten voor geweldpleging op een negentienjarige jongen. Het openbaar ministerie eiste gisteren zes maanden cel. In afwachting van het vonnis werd hij gisteren vrijgelaten.

Rolmodel. Drugsdeals en schietpartijen waren de normaalste zaak van de wereld in zijn jeugd. Dat hij desondanks uitgroeide tot een toonaangevend rapper en stijlicoon maakte van hem een rolmodel in de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Dat begreep ook de Amerikaanse president Donald Trump. Die wilde persoonlijk instaan voor de borgsom om de rapper vrij te krijgen uit de gevangenis in Zweden.