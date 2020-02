Angèle, de nieuwe nationale trots

Ze is niet enkel de zus van Romeo Elvis, maar ook de dochter van Laurence Bibot (een bekende actrice in Franstalig België) en Serge Van Laeken (de zanger van de legendarische Belgische eightiesband Allez Allez). 'Muziek heeft altijd al in mijn lijf gezeten', zei ze eerder in een gesprek met De Tijd. 'Maar het zingen zelf kwam pas later. Eigenlijk ben ik best verlegen. Ik had nooit gedacht dat ik ooit als zangeres in de schijnwerpers zou staan.'