Arctic Monkeys is geen rockband meer

De populairste rockband die sinds de eeuwwisseling is opgestaan, heeft een album gemaakt waarop gitaren grotendeels een bijrol spelen.

Mogen we ons aan een boude voorspelling wagen? ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ wordt het laatste album van de Arctic Monkeys. Na de bijbehorende wereldtournee houdt de Britse rockband het voor bekeken, en bevordert zanger Alex Turner The Last Shadow Puppets tot zijn hoofdactiviteit. Zonder gekijf. Gewoon: tijd voor iets anders.

Het nieuwe album 'Tranquility Base Hotel & Casino' van Arctic Monkeys verschijnt vrijdag.

Niet dat het zesde album van de Arctic Monkeys niet deugt - helemáál niet. Maar de sound en sfeer sluiten nauwer aan bij de retropop van zijn nevenproject dan bij het meeste dat de 32-jarige rockster de voorbije twaalf jaar met de Arctic Monkeys uitbracht. Op het podium leek Turner zich de voorbije jaren ook meer met zijn tweede groep te amuseren dan met de kleine muziekmultinational die de Arctic Monkeys sedert zijn razend succesvolle debuutalbum uit 2006 is. Minder hoge verwachtingen, meer gratuite fun.

Op dat debuut, ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’, maakte de wereld voor het eerst kennis met Alex Turner. Zoon van twee leraars uit Sheffield. Britse lad met een literaire aanleg: zingen doet hij met een heerlijk working classaccent, teksten schrijven met het observatievermogen en sarcasme van een belezen intellectueel.

Het debuut van de Arctic Monkeys stond bol van de slimme letterenreferenties, redelijk uniek voor een 19-jarig rockertje. De albumtitel stal Turner uit ‘Saturday Night and Sunday Morning’, een roman uit 1958 van Alan Sillitoe over een jongeman die zich als doel heeft gesteld de wereld te bedriegen voor die hem om de tuin leidt. Voor de tekst van de wereldhit ‘I Bet You look Good On The Dancefloor’ liet de puistige tiener zich beïnvloeden door Shakespeares ‘Romeo and Juliet’. Een ander nummer uit de plaat verwees naar ‘A Study in Scarlet’, het eerste boek waarin schrijver Arthur Conan Doyle de beroemde detective Sherlock Holmes opvoerde.

Schermvullende weergave Alex Turner van Arctic Monkeys: van redder van de rock tot crooner. ©Getty Images

Turner zong dat alles met een flair en een onweerstaanbare cool die niet enkel tieners en twintigers deden wegdromen, maar ook een ouder publiek als een blok deed vallen voor zijn band. Ook op de volgende albums bleken de Britten allerminst een eendagsvlieg. Literair bleef de slimste tekstschrijver van zijn generatie moeiteloos boven de rest uitsteken, terwijl het geluid van de groep beetje bij beetje aan groove, beheersing en wasdom won. De opmars van de band culmineerde in 2013 in ‘AM’, een verslavend meesterwerk vol met zoetsappige, diep vibrerende rock en Turners lyrisch gecroon over de liefde en zijn libido.

Datzelfde jaar verhuisde de zanger van het waterkoude Sheffield naar het zonovergoten Los Angeles. Naar het mooie weer dus, waardoor het tweede album van The Last Shadow Puppets logischerwijs grossierde in soulvolle barokpop.

‘Tranquility Base Hotel & Casino’ gaat op dat elan verder. Op de belangrijkste rockrelease van het muziekjaar spelen de gitaren tweede viool. De elf nummers ontstonden aan Turners jazzpiano in zijn huis in Los Angeles. Het resultaat is een loungy croonerplaat die op het eerste gehoor wat onwennig aanvoelt. Maar dat ongemak verdwijnt snel.

‘Tranquility Base Hotel & Casino’ is een loungy croonerplaat die op het eerste gehoor wat onwennig aanvoelt. Maar dat ongemak verdwijnt snel.

In de eerste tekstregel van de plaat verwijst Turner op heel directe wijze naar het verleden van de groep: ‘I just wanted to be one of The Strokes/ Now look at the mess you made me make’. Pro memorie: The Strokes werden in het begin van dit millennium beschouwd als de redders van de rock-‘n-roll. Turner keek naar hen op, maar het succes van The Strokes viel al snel op een koude steen, waardoor Arctic Monkeys hun opvolgers werd.

Tot nu dus. ‘One Point Perspective’ drijft op een zomers pianoriedeltje en lome baslijn. ‘I’m gonna form a covers band’, croont Turner. In ‘Batphone’ horen we echo’s van de David Bowie van diens afscheid­album ‘Blackstar’, in ‘The Ultracheese’ de Bowie uit zijn Ziggy Stardust-periode. Het is niet dat de gitaren integraal van dit album geweerd zijn, maar er staan slechts twee songs op die zich in hun sas hadden gevoeld op ‘AM’.

U bent gewaarschuwd: Arctic Monkeys is geen rockband meer. Dat vinden wij absoluut niet erg. Na de derde luisterbeurt waren we helemaal verslaafd aan ‘Tranquility Base Hotel & Casino’. Geef dit crooneralbum dus even tijd, en laat u evenmin vangen door het feit dat de groep nog geen enkele single vooruitstuurde. In tijden van overmatige ruis is geen communicatie dikwijls de beste communicatie. Je moet een whizzkid als Alex Turner de kneepjes van het vak niet leren.