Arsenal zoekt de duisternis op in ‘Jungle Hotel’

Arsenal heeft het aanstekelijke altijd gemixt met melancholie. Maar in de nieuwe theatertournee ‘Jungle Hotel’ legt de Belgische elektropopband het er dikker op dan ooit. 'Ik liet de muziek komen, en de duisternis kwam mee.'

Op de try-out in Keerbergen crashte het systeem twee keer. 'Een echte sfeerkiller', zegt Hendrik Willemyns (52) als we hem de dag nadien spreken. De muziekproducer-regisseur, die samen met John Roan Arsenal vormt, is volop in de weer alles te fixen, omdat hij niets aan het toeval wil overlaten. ‘Jungle Hotel’ moet de apotheose worden van drie jaar werk.

'Jungle Hotel' kondigt zich aan als 'een unieke blend van een Arsenal-concert en visuele storytelling, met nieuwe nummers en oude liefdes'. De band belooft de concertgangers mee te nemen op een persoonlijke en melancholische trip langs zowel mooie als verontrustende plekken.

Voor het filmluik ging Willemyns opnemen in Warschau, Nigeria en het Zoniënwoud, waar hij al sinds zijn studententijd gaat wandelen, ook als hij niet goed in zijn vel zit. In zijn scènes kruisen twee thema's: de strijd van de ouder wordende kunstenaar met een almaar chaotischere wereld, en de manier waarop de dag in de nacht verglijdt. De hoofdrol is voor een vroegere buurman en generatiegenoot van Willemyns: de acteur Jurgen Delnaet. 'Hij straalt een melancholie uit die goed aansluit bij mij en John, die ook ros is en van Gent.'

Een hotel in de jungle betekent het einde van de jungle zoals die was. Hendrik Willemyns Muziekproducer-regisseur

Net als zijn acteurs gaat Willemyns de confrontatie met zichzelf aan, en dat is niet meer de jonge artiest die 25 jaar geleden met Arsenal uit de startblokken schoot. 'Het waren andere tijden. Wat toen simpel was, is dat nu veel minder. Ging ik vroeger gewoon feesten na een optreden, dan interesseert me dat nu niet.' Tegen wil en dank heeft hij zich overgegeven aan de nacht: 'Maar dan nog blijft de vraag: hoe pas je je aan die invallende duisternis aan?'

In ‘Jungle Hotel’ symboliseert de jungle de chaos van buiten, het hotel staat voor de gestructureerde binnenkant, die uiteindelijk zijn wil zal opleggen aan de buitenwereld. 'Ik was al langer bezig met dat contrast tussen orde en chaos, toen ik hoorde dat er een hotel was midden in het dierenpark Pairi Daiza', zegt Willemyns. 'Je kan er vlak bij de gevangen dieren slapen. Dat vond ik zo triest. Een hotel in de jungle betekent het einde van de jungle zoals die was. Het klinkt misschien goed, maar het is catastrofaal voor de omgeving, die zich moet aanpassen.'

Voor Willemyns is het een metafoor voor wel meer zaken die scheeflopen. 'Spotify is evengoed een soort junglehotel', zegt hij. 'Het heeft zich als een slim geformatteerde structuur vastgezet in de chaos die de wereld van muziek is, en zuigt die nu leeg, net zoals zo’n hotel de jungle leegzuigt. Ik snap dat beginnende bands enthousiast zijn over Spotify. Ze moeten ergens starten. Maar het blijft een gevangenis. Het is ongezond dat we zo afhankelijk worden van een handvol grote techbedrijven.'

Schermvullende weergave Hendrik Willemyns. ©Rob Walbers

Tegelijk vindt Willemyns het ontstaan van junglehotels niet onlogisch. We moeten de theatertournee dan ook niet lezen als een aanklacht, maar eerder als het onomkeerbare besef dat we plots allemaal in het donker zitten. 'Op zo’n moment zijn een hoop interessante vragen te stellen. Als pakweg de boeken van Roald Dahl worden gecanceld of veranderd, denk ik: laat maar gebeuren. Maar we moeten wel alert blijven. Als de ouder wordende fotograaf, schilder of muzikant het in mijn film heeft over de duisternis die invalt en het licht dat uitgaat, dan illustreren ze gewoon de situatie waarin ze zijn beland: 'Shit, het is opeens donker! Wat nu?''

Geen scenario

Willemyns verweeft zijn carrière bij Arsenal steeds nauwer met zijn passie voor film en poëzie. Na zijn regieopleiding aan het RITCS en montageopdrachten voor het productiehuis Woestijnvis maakte hij in eerste instantie vooral korte docu’s en video’s voor de band. Maar na ‘Paper Trails’, de Canvas-documentaire uit 2010 waarvoor hij samen met Roan in het zog van literatuurklassiekers de wereld afreisde, breidde hij het visuele palet van Arsenal danig uit.

'Dit nieuwe project verschilt van al mijn vorige films, omdat het werd geconcipieerd tijdens het creëren', zegt hij. 'Beelden bij de verhalen over de confrontatie van artiesten met de nieuwe realiteit ben ik gaan filmen in Warschau. Tijdens een latere trip naar Nigeria legde ik de duisternis op een heel andere manier vast. Pas nadien zag ik het verband en heb ik er een lijn in gebracht. Met een grote ploeg kan dat niet, maar ik ben de cameraman én de regisseur. Ik hoefde niet vanuit een scenario te vertrekken.'

De duisternis zit tegenwoordig in alles. Ook in de boeken die ik lees en de films die ik wil zien. Ik heb ze moeten leren omarmen. Hendrik Willemyns Muziekproducer-regisseur

'Ken je de dichtbundel ‘Crow’ van de Engelse auteur Ted Hughes? Ook hij bracht verschillende verhalen samen vanuit een(zelfde) onderliggend gevoel.' Dat gevoel is bij Willemyns en Arsenal duisterder dan ooit. 'Mijn leven is het voorbije jaar drastisch veranderd. Het was uit met mijn vrouw. Tussen mijn filmreizen zette ik me thuis aan mijn synthesizer en liet ik de muziek komen, en de duisternis kwam mee. En die zit tegenwoordig in alles. Ook in de boeken die ik lees en de films die ik wil zien. Ik heb ze moeten leren omarmen. Maar tussen de melancholie kwam er dan weer een beat, en een ritme, en energie. En zo was er een Arsenal-song.'

'Arsenal is niet zo’n vrolijke band. Mensen denken dat soms vanwege de uitbundige concerten, maar we hebben aanstekelijke grooves altijd gemixt met melancholie. Dansen en huilen gaan bij ons samen. Vergelijk het met het bitterzoete van Coca-Cola, dat veel suiker combineert met citroenzuur, zodat je het kan blijven drinken.'