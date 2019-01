Beirut ligt gelukkig weer in de Balkan

Beirut knoopt op zijn nieuwe album aan met de herfstige balkanpop die de band rond de New Yorkse liedjesschrijver Zach Condon populair maakte.

Het verhaal van Beirut leest als een prinsheerlijk popsprookje. Van bij zijn debuutalbum in 2006 trok het project van Zach Condon, toen 20, de aandacht van een groot publiek. Al had niemand verwacht dat de tedere mengeling van balkan- en fanfaremuziek, Oost-Europese folk en westerse pop ooit volle concertarena’s zou lokken.

Met het nummer ‘Nantes’ scoorde de groep in 2007 een internationale hit. Zoals enkele jaren eerder de soundtrack van de Franse film ‘Amélie Poulain’ in zowat iedere betere koffiebar te horen was, werd die plek daarna ingenomen door de catchy treurliederen uit Beiruts tweede album ‘The Flying Club Cup’.

Brel

Condon gaf zijn groep de naam Beirut omdat de hoofdstad van Libanon ooit het Parijs van het Midden-Oosten werd genoemd, en omdat hij het zo’n mooi woord vond. Beirut kreeg vorm in Parijs, toen de New Yorker tijdens een kortstondig verblijf in de Franse hoofdstad muziek uit de Balkan en de chansons van Jacques Brel leerde kennen.

Het succes bleef duren, tot Condon in 2014 in een zware depressie belandde. Het touren was hem te veel geworden en een zware scheiding duwde hem een diep zwart gat in. Tot ieders verbazing keerde hij een jaar later terug met een vrij opgewekte popplaat. ‘No No No’ was ontdaan van alle balkanweemoed. Spijtig, want weg was ook het unique sel­ling­point van de groep.

De titeltrack van het vijfde album van Beirut.

Beirut keert op zijn zesde album ‘Gallipoli’ terug naar de Balkan. Condon noemde de plaat naar het middeleeuwse kuststadje in de Zuid-Italiaanse provincie Puglia. Het werk is er grotendeels opgenomen en roept niet zomaar de sfeer van een zuiders dorpsfeest op: ‘Op een avond volgden we de optocht van een brassband, aangevoerd door priesters die een standbeeld van de patroonheilige van de stad door de kronkelende smalle straatjes droegen. De volgende dag ben ik als een gek beginnen te schrijven’, schrijft Condon op zijn website.

Vanaf de eerste noot knoopt ‘Gallipoli’ aan met het unieke, weemoedige geluid dat de meeste fans moesten missen op ‘No No No’: gezapige blazers, halfdronken orgeltjes, pakkende melodieën en de melancholische stem van de klankburgemeester van het Parijs van het Midden-Oosten.