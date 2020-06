'Belgian Music Fund belegt in toekomstmuziek'

Sam Bettens is een van de gezichten van het nieuwe fonds.

De muziekwereld komt na Live2020 met een tweede fonds als aanvulling op de steunmaatregelen van de overheid. Belgian Music Fund noemt zichzelf een duurzaam toekomstfonds voor componisten en songschrijvers in de coronacrisis.

'Een songtekst is nog geen muziek. Veel muzikanten kunnen op dit moment niet samen repeteren, spelen, opnemen of producen. Steun Belgische muzikanten op belgianmusicfund.be. Doe het niet voor ons, maar voor de K's Choice'en van morgen.'

Schrik niet als u Sam Bettens dit vanochtend op de radio hoort zeggen na de eerste strofe van 'Not An Addict' van K's Choice. Op de populaire zenders onderbreekt ook Clouseau een van zijn grote hits voor die boodschap. Een staaltje guerillamarketing van het communicatiebureau achter een nieuw fonds voor de muziekwereld, het tweede in korte tijd. Twee weken geleden lanceerde een groep muziekprofessionals Live2020. Het ingezamelde geld daarvan is bestemd voor actoren uit de livemuzieksector - podia, festivals, managementbureaus - die door corona zonder inkomsten zijn gevallen.

Corona maakt de nood van de oude crisis in de muziekindustrie opnieuw acuut: er is geen geld voor toekomstmuziek. Tom Kestens Belgian Music Fund

Belgian Music Fund richt zich ook op de relance van de Belgische muziekscene. Het geld is evenwel niet bedoeld voor organisaties en bedrijven uit de muzieksector, maar voor individuele muzikanten, componisten en producers. 'Je investeert bij ons in het repertoire van de toekomst', zegt woordvoerder Tom Kestens, 'vaak onzichtbare mensen die aan het begin van het maakproces staa en broodnodig zijn voor de industrie. Ons fonds is dus een mooie aanvulling op Live2020.'

Terwijl Live2020 een reactie is op de coronacrisis, dateert het idee voor een steunfonds voor muzikanten volgens Kestens van bij het begin van de grote crisis in de muziekindustrie, ruim 15 jaar geleden. De doorbraak van het internet deed de muziekwereld toen op haar grondvesten daveren. Een pak geld verdween uit de handen van de labels, waardoor veel artiesten hun startkapitaal in rook zagen opgaan. 'Corona maakt dezelfde noden opnieuw acuut', zegt Kestens.

Muziekminnende ondernemers

Vier Belgische muziekspelers bundelen hun krachten voor het Belgian Music Fund: de auteursrechtenverenigingen Sabam en Playright en de belangenbehartigers GALM en Facir. Sabam en Playright brengen elk 100.000 euro in. GALM is van plan een deel van de giften die de muzikantenvereniging van zijn leden ontvangt in het fonds te storten. Voor het overige kapitaal wordt gerekend op de goodwill van burgers en bedrijven.

Kestens maakt zich sterk dat er voldoende belangstelling uit de bedrijfswereld is. Muziek heeft immers ook veel ondernemers door de lockdown geholpen. 'We kregen met GALM veel signalen van muziekminnende bedrijfsleiders of managers die hun steentje willen bijdragen aan de relance.'