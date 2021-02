Belgische artiesten zingen met gebroken stem

Lege concertzalen en eenzame artiesten (hier Zwangere Guy in de AB in Brussel): hoe gaat het met de Belgische muziek na bijna een jaar crisis?

Geen Mia’s dit jaar door de coronacrisis. In de plaats vieren de VRT en VI.BE, het aanspreekpunt voor de muzieksector, de Week van de Belgische muziek. Een rondgang door het drasland, op zoek naar positieve noten. ‘Wellicht is de echte relance pas voor 2022.’

De muziekwereld bezingt zichzelf met gebroken stem tijdens de Week van de Belgische muziek. Corona heeft het hele ecosysteem aangetast. Geen schijnwerpers op onze podia betekent geen of minder werk, inkomsten en arbeidsvreugde voor duizenden muzikanten en nog eens tienduizenden muziekprofessionals in dit land.

Hoe groot is de schade van de twee lockdowns en de tussenperiode waarin iets mocht, maar eigenlijk niets deftigs kon? Jan Pauly zucht als we hem de vraag voorleggen. Hij werkt voor het kenniscentrum van VIBE, het aanspreekpunt voor artiesten en de muzieksector, dat de Week van de Belgische muziek samen met de VRT organiseert. Omdat de muziekwereld zo divers en versplinterd is, is het moeilijk om de averij in cijfers uit te drukken.

‘We hebben geen symboolbedrijven met duizend werknemers zoals de luchtvaart- of de reissector, en geen kant-en-klare cijfers om ons punt mee te maken in de media, zoals de horeca dat wel kan', zegt Pauly. 'Het is een goede les voor de toekomst. We zijn als sector al een pak beter georganiseerd dan voor de crisis, maar we moeten dringend meer concrete en betrouwbare cijfers hebben, zodat we bij een volgende crisis voorbereid zijn.’

Week van de Belgische muziek Van radio over televisie tot lokale muziekwinkels, concertzalen, bibliotheken en jeugdhuizen, stuk voor stuk zetten ze de Belgische muziek een week lang in de kijker. Tot de opvallendste van de meer dan honderd initiatieven behoren het eerste virtueel uitverkochte concert in het Sportpaleis, een benefietveiling van muzikale collector’s items bij Bernaerts in Antwerpen en balkonconcertjes van Belgische artiesten op Valentijnsdag. Alles over de Week van de Belgische muziek op www.weekvandebelgischemuziek.be

Cijfers: wat weten we met zekerheid?

De meeste muziekbedrijven moeten hun jaarrekeningen nog indienen, of ze laten niet in hun kaarten kijken, zoals de concertpromotor Live Nation. Die andere reus, de Sportpaleis Group, viel in de coronakwartalen terug op circa 7 procent van zijn normale inkomsten. Uit een studie van de consultant Deloitte bleek dat de Belgische evenementenindustrie vorig jaar met een cashtekort van bijna 800 miljoen euro afsloot. De muzieksector gaat ervan uit dat hij voor een vierde meetelt in dat onderzoek. Dat maakt een inkomstenderving van 200 miljoen euro voor muziekbedrijven die in de privé actief zijn.

Dan zijn er de auteursrechten. Volgens Sabam bedragen de gederfde inkomsten uit rechten voor auteurs en componisten door de lockdowns in 2020 32 miljoen euro en in totaal 319 miljoen aan verloren omzet uit ticketverkoop alleen voor concertzalen, festivals, organisatoren van fuiven en discotheken. ‘Een terugval van 30 à 35 procent voor auteurs, componisten en uitgevers’, legt Olivier Maeterlinck van Sabam uit. Hij waarschuwt dat de rechthebbenden dat pas in 2021 zullen voelen omdat de vergoeding voor rechten uit 2020 altijd een jaar later wordt uitbetaald. ‘De echte druk op het ecosysteem moet dus nog volgen. En wat als de voorspellingen kloppen dat ook 2021 een kalm jaar wordt op de concertmarkt? De echte relance is zo mogelijk pas voor 2022.’

Hoe groot is de financieringsnood bij de artiesten?

Muziek heeft veel mensen door corona geholpen. Er is ook veel muziek gecreëerd door Belgische muzikanten. 2020 was artistiek zeker geen slecht jaar voor de Belgische muziek, en ook 2021 kondigt zich veelbelovend aan. Maar opnieuw: wat daarna? Gaat er geld zijn om al die nieuwe muziek op te nemen? Gaan er genoeg podia zijn om al die artiesten te laten optreden?

Eén hallucinant cijfer om de enorme financieringsnood bij muzikanten te illustreren: 3,5 miljoen euro. Voor dat bedrag werden vorig jaar projecten ingediend bij Fund Belgian Music, dat muzikanten en componisten met giften van muziekfans en bedrijven helpt om de relance van nieuwe opnames te financieren. Er zat 120.000 euro in het fonds, van de 600 aanvragers kregen er amper 50 een beurs. Meer dan 500 Belgische artiesten bleven dus met lege handen achter.

Sabam is een van de oprichters van het Fund Belgian Music. Volgens Maeterlinck blijkt uit de indienerslijst dat vooral de middenmoot hard is geraakt door de coronacrisis, artiesten met een of twee albums die in de investeringsfase van hun carrière zitten en weinig reserves hadden. Ze rekenden op hun concerttournee en het festivalseizoen om geld op te halen voor hun volgende album. Als de deuren van onze concertzalen nog veel langer gesloten blijven en ook het aankomende zomerfestivalseizoen op een laag pitje draait, verwacht Maeterlinck een nieuwe stormloop voor de tweede aanvraagronde.

Zijn er dan geen winnaars?

Jawel. De streamingplatforms natuurlijk. Ze zorgden ervoor dat de platenmaatschappijen relatief ongedeerd uit de coronacrisis kwamen. Op officiële cijfers is het wachten tot maart, maar de koepelvereniging Bea Music wil wel al kwijt dat de muziekverkoop stagneerde in het coronajaar. Op zich is dat een achteruitgang omdat de markt in 2019 met 8 procent was gestegen, 'en de groei zonder corona ongetwijfeld had doorgezet’, zegt Olivier Vandeputte van Bea Music. Maar catastrofes zoals in de livesector zijn uitgebleven.

De fysieke muziekverkoop zakte vorig jaar verder weg door de winkelsluitingen. Het marktaandeel van de digitale verkoop steeg van 68 naar wellicht 75 à 80 procent. Dat is niet per se een goede zaak voor de Belgische muziek. Bijna overal in Europa heerst lokale muziek in de lokale taal op de streamingplatforms. Zowel in Nederland, Duitsland en Frankrijk als Denemarken bestond de top vijf in 2020 op Spotify uit lokale artiesten. Maar dat is niet het geval in België. Hoe komt dat? ‘De dualiteit van een klein en complex land dat uit twee markten bestaat’, zegt Patrick Guns, managing director van Universal Music. ‘En de typische opvatting van de Belg dat wat uit het buitenland komt altijd beter is, wat onterecht is natuurlijk.’

Het gevoel van succes is ver weg als je naar een scherm zit te kijken. Toon Martens Platenbaas

Volgens zijn collega Toon Martens, de baas van Sony Benelux, speelt ook het feit dat België tot iets meer dan een jaar geleden geen lokale homepage had op Spotify. ‘We zijn nu eindelijk lokaal verankerd, en de streamingcijfers gaan de goede kant uit. Maar de groei was nog altijd niet exponentieel. Ik had gehoopt dat deze crisis zou leiden tot meer betalende abonnees. Het blijft me verbazen hoeveel Belgen opgenomen muziek als een free good zien.’

De platenindustrie zat bijna twintig jaar in de hoek waar de klappen vielen, terwijl de livesector groeide als kool. Corona heeft het evenwicht wat hersteld. ‘Op termijn is deze crisis ook voor ons een slechte zaak’, zegt Guns. ‘Opgenomen muziek is geen lang leven beschoren als ze niet live gespeeld kan worden.’ Martens zegt dat de crisis in de livesector het werk van de labels abstracter heeft gemaakt. ‘Als een van onze artiesten vroeger een hit had, konden we dat voelen op concerten of in gesprekken met vrienden op café. Het gevoel van succes is ver weg als je naar een scherm zit te kijken.’

Welk perspectief heeft de concertwereld?

Behoudens een mirakel blijven onze concertzalen zeker tot begin april dicht. Als ze voor de zomer opengaan, is het sowieso met beperkte publieksaantallen en allicht met veel Belgische artiesten. De Sportpaleis Group verwacht voor zijn zalen pas vanaf het najaar weer op volle capaciteit te kunnen draaien. ‘En zelfs dat is al een erg optimistische visie’, zegt CEO Jan Van Esbroeck.

Over de zomerfestivals valt uiterlijk binnen een maand een beslissing. Organisatoren konden voor hun voorbereidingen tot 800.000 euro voorschotten vragen uit een garantiefonds van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). De terugbetaling vervalt als het event wordt geannuleerd door corona. Ook hier was de financieringsnood hoog. 31 festivalorganisatoren - niet alleen uit de muziek - kregen 19 miljoen euro. Deze week zou een derde oproep volgen, wellicht met aangepaste voorwaarden en een verdubbeling van het plafond per aanvrager.