Belgische bluesmuzikant Little Jimmy overleden

Marc Claeys trad de voorbije zestig jaar op onder de pseudoniemen Little Jimmy en Don Croissant. Claeys werd geboren op 8 november 1944 in Ledeberg, als zoon van een banketbakker. In zijn geboortestad sloot hij zich aan als trompettist bij de lokale harmonie. Daarna wijdde hij zich helemaal aan de blues. Hij speelde in het voorprogramma van groepen als The Who, The Kinks, Led Zeppelin en The Rolling Stones. In New York speelde hij dan weer aan de zijde van wijlen Chris Whitley, de vader van Trixie.