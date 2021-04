Belgische gitarist Paul Couter overleden

Als lid van Tjens Couter stond Paul Couter samen met Arno Hintjens aan de wieg van een stukje Belgische muziekgeschiedenis. Hij was tevens de 'C' in TC Matic.

Net als Arno Hintjens was Paul Couter - echte naam Paul Decoutere - afkomstig van de kust: 'le plus beau' van Oostende, Couter van Zeebrugge. In 1972 speelden ze voor het eerst samen in de bluesband Freckleface, drie jaar later stonden ze aan de wieg van het legendarische duo Tjens Couter, een samentrekking van hun familienamen. 'Hij was de eerste die in mij geloofde', zei Arno onlangs in Knack.