Belgische zangeres Maurane overleden

Haar lichaam werd maandagavond gevonden in haar bed in haar woning in Schaarbeek. De politie is een onderzoek gestart, maar op dit moment wordt het overlijden niet als verdacht beschouwd.

Maurane werd geboren in 1960 met de naam Claudine Luypaerts. Ze is de dochter van een componist en een pianolerares. In 1986 bracht ze haar debuut ‘Danser’ uit. Ze creëerde in het totaal elf albums. Haar laatste album ‘Oeuvre’ kwam in 2014 uit. In 2016 moest ze noodgedwongen al haar professionele activiteiten stopzetten, door problemen aan haar stembanden.

'Danser' van Maurane.

Haar fans hielden zo van het timbre en de muzikale raffinement van Maurane haar stem, dat ze bekend stond om haar ‘voix de velours’ of fluwelen stem. Met haar jazzy uitstraling swingde ze naast Johnny Hallyday, Céline Dion en Patricia Kaas. Bekende nummers van haar zijn ‘Sur un prélude de Bach’, ‘Chanson De L’Autruche’ en ‘Trop forte’.

Net deze zondag had ze een comeback gemaakt op de Irisfeesten in Brussel. De Irisfeesten vierden de 29ste verjaardag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en stonden onder meer in het teken van Jacques Brel. Dat ze net nu haar comeback wou maken, is geen toeval. Maurane was aan een nieuw album ter ere van Brel aan het werken. Het album zou komende herfst verschijnen, waarmee ze een tournee had gepland. Ze zong op de Irisfeesten ‘Voir un ami pleurer’, een nummer van Brel, naast Marie Daulne en Zap Mama.

Bij haar publiek verschijnen bleek al gauw dat haar gezondheid erop achteruit gegaan was. Op de Irisfeesten zag radiomaker Jan Hautekiet zijn oude vriendin terug. ‘Ik ben enorm geschrokken. Ze was duidelijk niet in een goede fysieke conditie, ik heb gezien met hoeveel moeite ze die podiumtrappen opging.’