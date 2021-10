Bernard Haitink, maestro van de baton...

De Nederlandse dirigent Bernard Haitink is op 92-jarige leeftijd overleden. Haitink was de belichaming van het Amsterdamse Concertgebouw waar hij meer dan 1.500 keer het orkest leidde.

In het Concertgebouw is het zeer dikwijls feest / Je weet toch nog dat zelfs Randy Newman daar ooit is geweest?

Toen Belgisch kleinkunstzanger Kris De Bruyne zich in 1972 liet inspireren door een concert van Randy Newman in het Amsterdamse Concertgebouw, was Bernard Haitink daar al bijna twintig jaar een vaste waarde. Al sinds 1956 leidde de wereldvermaarde Nederlandse dirigent er concerten 'met integriteit, gewicht en gravitas', omschrijft de New York Times die Haitink uitlooft tot 'de meest wijze dirigent aller tijden'.

Bernard Haitink begon op jonge leeftijd met vioolspelen en studeerde viool en orkestleiding aan het Amsterdams conservatorium. Zijn naam is sinds hij een prille twintiger was onlosmakelijk verbonden aan het Concertgebouworkest, dat hij tussen 1961 en 1988 leidde als chef-dirigent. Ook leidde hij orkesten in onder meer Londen, Dresden en Chicago. In totaal maakte Bernard Haitink, wiens roepnaam aanvankelijk Herman was, 450 opnames met zowat alle belangrijke orkesten ter wereld. Hij werd voornamelijk beroemd met zijn uitvoeringen van symfonieën van de Oostenrijkse grootmeesters Gustav Mahler en Anton Bruckner.

Op 17 november 1969 werd een door Haitink geleid concert verstoord door actievoerders die, met de steun van Harry Mulish en Hugo Claus, meer ruimte eisten voor een experimentele programmatie in het Concertgebouw.