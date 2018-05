Beyoncé kon start-up NeoScores niet redden

De start-up die die conservatieve wereld van de bladmuziek wou digitaliseren is failliet. De beloftevolle Antwerpse starter kon de verwachtingen niet waarmaken.

Digitale, interactieve en legale partituren kopen. Van Bach tot Beyoncé. Met die slagzin probeerde de Antwerpse starter NeoScores muzikanten aan te trekken om bladmuziek online te kopen. Maar het sprookje is afgelopen, want in alle stilte heeft NeoScores in maart de boeken neergelegd. De Antwerpse rechtbank van koophandel verklaarde het bedrijf failliet. Dat schrijft De Standaard.

Volgens curator Sylvia Lagro van Strada Legale had NeoScores ‘een hoge kostenstructuur die niet in verhouding stond tot hun inkomstenmodel'.

Conservatieve muziekwereld

Nochtans kende NeoScores een wervelende start en gooide het hoge ogen van bij de oprichting in 2013. Bart Van der Roost richtte samen met zijn vrienden Bob Hamblok en Jonas Coomans NeoScores op, een start-up gespecialiseerd in de digitalisering van muziekpartituren. Volgens een marktonderzoek bestond de markt voor digitale partituren nog niet en dat was volgens hen een groot gemis. Bart Van der Roost, toenmalig CEO en zelf muzikant, ergerde zich aan het feit dat de muziekwereld bleef vasthouden aan bladmuziek en de trein van de digitalisering leek te missen. Hun ambities waren groot: het iTunes van de partituren worden. Dankzij het startersprogramma van KBC en iMinds (imec) kon NeoScores van start gaan.

Durfkapitaal

Direct na de start kreeg het bedrijf de prijs van meest beloftevolle starter van Voka Antwerpen-Waasland en ook een jaar later viel het in de prijzen. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel werd NeoScores uit 45 genomineerden verkozen tot de op een na meest beloftevolle starter ter wereld. De prijzenpot van 20.000 dollar kwam hun richting uit. In 2015 haalde het tijdens zijn eerste financieringsronde 1,9 miljoen euro op. Het grootste deel was afkomstig van durfkapitaal, maar ook een tiental business angels en een crowdfunding-campagne leverden vers geld op.

Beyoncé

Hoewel Van der Roost aanhaalde dat er heel wat interesse was vanuit de muziekwereld - de schrik om net als bij het online consumeren van muziek de boot te missen wakkerde de interesse in de digitalisering aan -, bleef het voor het iTunes van de partituren moeilijk om genoeg content bijeen te krijgen. Ook de gebruikersbasis bleef beperkt tot 5.000 actieve gebruikers. Van der Roost wou de 2 miljoen euro initieel gebruiken om daar iets aan te doen, maar uiteindelijk ging de focus naar de webwinkel Gustaf, waar muzikanten toegang hadden tot 60 procent van wereldwijde muziekpartiturenmarkt, inclusief Béyonce dus.

Opera

Begin vorig jaar verliet de oprichter en toenmalige CEO het schip om algemeen directeur van Opera Ballet Vlaanderen te worden. Met een muzikale achtergrond - Van der Roost behaalde een masterdiploma aan het Lemmensinstituut in Leuven - en een MBA aan de Vlerick Business School was hij de gedroomde kandidaat om Lena De Meerleer op te volgen.