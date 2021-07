Billie Eilish is veranderd, maar ook niet

Op ‘Happier Than Ever’ zingt Billie Eilish over haar veranderde leven. Tegelijk blijft ze worstelen met dezelfde problemen als haar jonge fans.

Op haar jongste single ‘NDA’ beschrijft de Amerikaanse popzangeres Billie Eilish hoe ze op haar 17de een jongen een non-disclosure agreement of geheimhoudingsovereenkomst liet tekenen na een bezoekje aan haar geheime huis. Waargebeurd of niet, dat doet er niet toe. Het nummer zegt iets over het complexe leven van een tienercelebrity. Niet buiten kunnen komen zonder aangeklampt te worden is sinds ‘Ocean Eyes’, de single waarmee Eilish op haar 14de doorbrak, een constante frustratie.

Op haar nieuwe album ‘Happier Than Ever’ ventileert de nog altijd maar 19-jarige popzangeres dat gevoel uitgebreider. Journalisten mochten een dag voor de officiële release al eens luisteren van de Belgische afdeling van Universal Music, maar niet voor ze een NDA hadden ondertekend. Expliciete geheimhouding werd gevraagd, nog voor minstens tien uur.

De manier waarop Interscope Records en de Belgische verdeler, die het album ook pas donderdag had ontvangen, elk risico op een lek wilden vermijden, zegt iets over het belang dat ze aan de meest geanticipeerde plaat van hun releasejaar hechten. ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, Eilish’ langspeeldebuut uit 2019, was het meest gestreamde album van het jaar. De zangeres belandde er in 18 landen meteen mee op één en won er de belangrijkste vijf Grammy Awards mee.

Het interessantst klinkt Eilish als ze de luisteraar op het verkeerde been zet.

Op ‘Happier Than Ever’ confronteert Eilish zichzelf en haar publiek met de backlash van de plotse roem. ‘Things I once enjoyed / Just keep me employed now’, klinkt het op openingstrack ‘Getting Older’. Over de nadelige effecten van het sterrendom verzuchtte ze eerder al bij Amy Kaufman van de LA Times: ‘Mensen die ons leven niet leiden, hebben er geen idee van hoe lastig het soms is. Het is fucking verschrikkelijk. Maar je moet altijd respect tonen naar mensen die zoveel minder hebben, je bewust zijn van je geprivilegieerde positie en beleefd blijven, vermoed ik.’

Of nog: ‘Ik haatte het om naar buiten te gaan, op te duiken op evenementen en overal herkend te worden. Ik haatte het dat het hele internet me in de gaten houdt, terwijl ik ook gewoon tienerdingen wilde doen.’

Werkpunt

Eilish zingt over hoe haar leven helemaal veranderd is én over hoe ze tegelijk met dezelfde problemen als haar onbekende leeftijdsgenoten blijft worstelen. In beide gevallen blijft de omgang met de perceptie van anderen een werkpunt.

Het grote verschil met de popvedetten uit de vorige eeuw is dat Eilish minder afstandelijk overkomt, en dat komt niet alleen door de sociale media. Ze geeft haar fans veel meer het gevoel dat het ook over hen gaat. Met haar baggy look cultiveerde ze lang een antipopsterattitude. Op ‘Happier Than Ever’ is ze opnieuw zowel spreekbuis van als rolmodel voor haar generatie.

Met haar soms mompelende fluisterzang zit Eilish als vanouds dicht op de huid van haar fans. Hoe ze haar stem gebruikt, deed altijd al wat denken aan hiphopbreaks. Muzikaal is de toon door de lockdown, die haar tot zelfreflectie dwong, contemplatiever dan we van haar gewend zijn. Dat levert veel trage passages en ballades op, een meer jazzy aanpak ook.

Het interessantst klinkt Eilish als ze de luisteraar op het verkeerde been zet. ‘GOLDWING’ opent met engelengezang, waarna een aanstekelijke groove het nummer doet kantelen. De titelsong begint dan weer als een onschuldig wijsje waarin de protagoniste voorzichtig poneert dat ze gelukkiger is zonder haar vroegere partner in de buurt. Om in het tweede deel luid loos te gaan als haar voormalige love interest haar dronken opbelt.

Eilish heeft het wel vaker over het feit dat ze met rust gelaten wil worden. Haar artistieke aanpak sluit daarbij aan. ‘Happier Than Ever’ heeft ze opnieuw alleen met haar broer Finneas gecomponeerd en geproduceerd. De afwezigheid van de in de top van de hitparade gebruikelijke featurings is een verademing. Net als de laconieke toon waarop ze tegenwoordig met haar (verlatings)angst omgaat, beter beseffend dat geluk en verdriet twee kanten van dezelfde medaille zijn.