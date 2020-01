Billie Eilish neemt Gucci mee op Grammy-podium

De 18-jarige Amerikaanse zangeres Billie Eilish werd zondag de grote winnares op de Grammy-uitreiking, het Amerikaanse feestje van de muziekindustrie. Ze won vijf van de zes nominaties. Het modemerk Gucci danste mee.

De uitreiking van de Grammy’s heeft al jaren veel weg van een modeshow. Het was dit jaar niet anders, met al die zangers en zangeressen in exuberante outfits. Billie Eilish was geen uitzondering. Ze blonk uit in creaties van het modemerk Gucci. Niet dat Eilish altijd en overal Gucci draagt, maar zondag wel. Een combinatie van zwart en groen, van haar haar tot haar nagels en baggy broek, haar geliefde kledingstuk. ‘Ik draag graag baggy broeken omdat ik zo een deel van mezelf kan verbergen’, zei ze onlangs in een interview. ‘Niemand kan zien of mijn poep dik is of niet.’ Ze herhaalde dat nog eens in een reclamespotje van Calvin Klein.

Ik keek altijd naar de Grammy’s op televisie, maar nooit had ik gedacht hier op dit podium te staan. Billie Eilish, zangeres

Wie de uitreiking zondag ook met veel genoegen zal hebben bekeken is Alessandro Michele, sinds 2015 artistiek directeur van Gucci. Hij transformeerde het plechtstatige modemerk - ooit waren de klassieke kleedjes en accessoires van Jackie Kennedy het uithangbord van Gucci - in een hippe en jonge brand. In 2018 draaide het bedrijf een omzet van 8,3 miljard euro. 55 procent daarvan kwam van consumenten jonger dan 35 jaar.

Michele speelde daar een grote rol in. Hij bracht talloze elementen uit de popcultuur binnen en combineerde dat met verrassende nieuwe ontwerpen. Het is een mix die aanslaat bij het jonge publiek. Gucci heeft ook zijn weg gevonden naar de popsterren. Billie Eilish dus, maar ook Kylie Jenner en Lil Pump showen graag hun Gucci-creaties op Instagram.

Donkere schaduw

Zondag in Los Angeles ging het toch vooral over muziek, al hing het dodelijke ongeval van de gewezen basketbalster Kobe Bryant als een donkere schaduw over het evenement. Eilish triomfeerde in de belangrijkste categorieën: beste opname (‘Bad Guy’), beste album en beste vocal album (‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’), beste song (‘Bad Guy’) en beste nieuwe artiest. Haar broer Finneas maakte het familiefeestje volledig met de Grammy voor beste productie. Van het album van zijn zus.

Eilish kon haar triomf nauwelijks geloven. ‘Ik keek altijd naar de Grammy’s op televisie, maar nooit had ik gedacht hier op dit podium te staan. Laat staan beloond te worden met prijzen. Dit is geweldig en onwerkelijk tegelijkertijd’, zei ze. ‘We schreven nooit muziek om een Grammy te winnen,’ vulde haar broer aan, ‘maar omdat we dat leuk vonden en ons gevoel daarin kwijt konden. Dat deden we gewoon thuis op zolder. Dus laat dit een inspiratie zijn voor al die kids die op hun kamertje liedjes schrijven of muziek maken, want dit kan het resultaat zijn.’

Michelle Obama Michelle Obama, de voormalige first lady van de Verenigde Staten, won een Grammy in de categorie Best Spoken Word Album voor het audioboek van haar memoires ‘Becoming’. Obama versloeg haar concurrenten The Beastie Boys, Eric Alexandrakis, John Waters en Sekou Andrews. Michelle treedt in de voetsporen van haar echtgenoot Barack, die eerder twee Grammy's in de wacht sleepte voor de audioversie van zijn boeken ‘The Audacity Of Hope’ (2008) en ‘Dreams From My Father’ (2006)

Meestal valt het resultaat tegen, maar in het geval van Billie Eilish (volledige naam Billie Eilish Pirate Baird O’Connell) en familie dus niet. Op haar elfde schreef ze haar eerste liedje. Haar broer nam een paar jaar later in zijn slaapkamer ‘Ocean Eyes’ op. Hij plaatste het lied van zijn zus op Soundcloud en een nieuwe ster was geboren. In maart vorig jaar volgde haar debuutalbum ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ Het werd met 2,5 miljoen exemplaren het best verkochte album van 2019, streaming inbegrepen.

Botanique

In februari 2018 speelde ze in de Botanique in Brussel, toen ze nog lang niet zo bekend was. ‘Het plan was haar in de Rotonde te laten spelen, voor 300 staanplaatsen en 125 zitjes. Maar de verkoop ging de eerste dag onverwacht snel, dus verhuisden we haar naar de Orangerie. Daar is plek voor 650 mensen’, zei assistent-programmator Thomas Konings aan onze collega Rik Van Puymbroeck, die in augustus een groot portret over de zangeres schreef. ‘Het gebeurt niet zo vaak dat artiesten die internethypes zijn zoveel tickets verkopen’, voegde hij eraan toe. Maar Eilish dus wel. In augustus was ze een van de sterren op Pukkelpop.