Björk stort muziekwereld in blockchainavontuur

De muziek van ‘Utopia’, de nieuwe cd van Björk, is niet echt vernieuwend, maar de betaalwijze is dat wel. Björk goes bitcoin en trekt zo de volgende revolutie in de muziekindustrie op gang.

Er zijn weinig strijkers te horen op het negende studioalbum van Björk. Wie zoals wij haar vorige plaat ‘Vulnicura’ (2015) grijs draaide, zal dat wellicht sneu vinden.

De strijkers ondersteunden toen een zwaar liefdestrauma. Na twintig jaar was de relatie van de IJslandse zangeres met kunstenaar Matthew Barney op de klippen gelopen. ‘Vulnicura’ stond in het teken van de fysieke pijn van het afscheid nemen.

Bio BJörk Guðmundsdóttir BJörk Guðmundsdóttir De IJslandse Björk Guðmundsdóttir (52) werd in de jaren 80 bekend als zangeres van The Sugarcubes. Sinds 1993 heeft ze een uiterst succesvolle solocarrière. Ze acteerde ook in enkele films, waaronder ‘Dancer in the Dark’ van de Deense regisseur Lars Von Trier. Haar negende soloalbum ‘Utopia’ is de eerste grote blockchainrelease in de muziekgeschiedenis.

Op ‘Utopia’ lijkt het liefdesleed voorbij. Er is een nieuwe liefde geboren en dat wordt gevierd met harpmuziek, fluitende vogeltjes en andere vederachtige natuurklanken. Al die spirituele geluiden fladderen rond de mystieke beats van Arca. De Venezolaanse muzikant en producer was al betrokken bij ‘Vulnicura’, maar drukt nu zijn stempel nog harder op het geheel.

Hits lijken er op ‘Utopia’ niet meteen te staan, maar dat deert niet. Het blijft als vanouds spannend toeven in de avontuurlijke en betoverende leefwereld van het inmiddels 52-jarige muziekicoon. Alleen klinkt die wereld intussen wel heel vertrouwd. Anders gezegd: muzikaal is het innovatieve er een beetje af.

Dat hoeft - een kwarteeuw na haar eerste soloalbum ‘Debut’ - geen schande te zijn. Björk zou gelukkig Björk niet zijn zonder extra-muzikale noviteit. In 2011 bracht de zangeres de plaat ‘Biophilia’ uit als app voor de iPhone of iPad. Dit keer zit de innovatie in de betaalmethode. ‘Utopia’ is de eerste grote bitcoinrelease van de muziekindustrie.

'The Gate', een van de nummers uit het nieuwe album 'Utopia'.

Fans kunnen het album rechtstreeks op de website van haar label One Little Indian bestellen en met cryptomunten betalen. Björk gaat daarvoor in zee met de Britse start-up Blockpool. Die ontwikkelde een systeem om - naast de klassieke kredietkaart - bestellingen van de plaat met verschillende digitale munten te betalen.

Behalve de bekende bitcoin gaat het om de litecoin, de dashcoin en een nieuwe virtuele munt van Blockpool, de audiocoin. Wie het album online koopt, krijgt een digitale portemonnee met 100 van die ‘audiomunten’ cadeau. Fans kunnen meer munten verdienen door met Björk te interageren, bijvoorbeeld door informatie over haar tournee te delen of door naar haar concerten te gaan.

De IJslandse is niet de eerste in de muziekwereld die met bitcointransacties experimenteert. Danceartiest RAC bood zijn fans afgelopen zomer de kans om zijn album ‘EGO’ met de virtuele munt ethereum aan te schaffen.

De Britse zangeres Imogen Heap deed hetzelfde met een van haar singles. Maar hun muzikale invloed is marginaal. Waarnemers verwachten dat als een wereldster als Björk op de blockchainkar springt, de rest van de muziekwereld in een mum van tijd volgt.

Het zakenblad Forbes maakte de vergelijking met de pay-what-you-want-release ‘In Rainbows’ van Radiohead. Alleen wordt de impact van ‘Utopia’ een stuk groter, voorspelt Forbes. De parallel houdt in ieder geval steek. Radiohead liet zijn fans beslissen of en hoeveel ze wilden betalen voor ‘In Rainbows’. Zo werd de klassieke industrie genegeerd en was de nieuwe muziek van Radiohead een zaak tussen de groep en haar fans.

Ook blockchain werkt volgens het principe dat niet bedrijven - labels of streamingplatformen als Spotify en Deezer - maar individuen - artiesten en hun fans - macht en controle over het systeem verwerven. De transacties vinden in een beschermde omgeving plaats, tussen gelijkgezinden van dezelfde community.

Als andere artiesten het voorbeeld van Björk volgen, en een hoop fans meenemen, ontstaat een nieuwe virtuele handelsruimte in de muziekindustrie. Daarin wordt dan niet alleen geld verhandeld, maar wisselen artiesten en hun fans ook nieuwe ideeën uit.

Of het allemaal zo’n vaart zal lopen, valt moeilijk te voorspellen. De vraag is of de fans van het eerste uur zomaar in het blockchainavontuur willen meestappen. Ze hebben de voorbije dertig jaar al op verschillende manieren naar de muziek van Björk geluisterd: eerst was er de cassette, dan de cd, vervolgens iTunes en tegenwoordig streaming. Bovendien is ‘Utopia’ ook te verkrijgen via de klassieke kanalen. Waarom zouden de fans van de IJslandse zangeres het zich moeilijk maken? U kunt ‘Utopia’ dus ook gewoon op vinyl kopen. U zult het u niet beklagen.

‘Utopia’ van Björk verschijnt vandaag bij One Little Indian.