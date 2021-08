Bob Dylan aangeklaagd voor seksueel misbruik van twaalfjarige

Een vrouw die anoniem wil blijven heeft de Amerikaanse zanger en Nobelprijswinnaar Bob Dylan (80) ervan beschuldigd haar in de jaren 60 seksueel te hebben misbruikt toen ze twaalf jaar oud was. Volgens de vrouw, die intussen 68 is, drogeerde Dylan haar met drugs en alcohol en misbruikte hij haar tussen april en mei 1965 meerdere keren in zijn appartement in het beroemde Chelsea Hotel in New York. Naar eigen zeggen draagt ze daar nog altijd de emotionele littekens van. Ze eist een schadevergoeding.