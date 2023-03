Met optreden is Boudewijn de Groot gestopt, maar hij maakt nog altijd nieuwe muziek. Van Vreemde Kostgangers, zijn trio met George Kooymans en wijlen Henny Vrienten, is zopas 'Mist' uitgekomen. 'Ik ben nooit een planner geweest, maar eens iets anders doen zet me in beweging.'