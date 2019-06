Brand Universal verwoestte half miljoen opnames van legendarische artiesten

De brand die elf jaar geleden in de Universal Studios in Hollywood woedde, heeft niet alleen wat oud filmmateriaal verwoest. Onder meer werk van Louis Armstrong, Elton John, The Police en 2Pac ging verloren.

De grote brand in een deel van de Universal Studios in Hollywood in 2008 heeft veel meer schade aangericht dan eerst gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek van The New York Times. Zo'n half miljoen kostbare muziekopnames gingen in vlammen op, waaronder enkele originele opnames van de jazzmuzikanten Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington en Ella Fitzgerald en Judy Garland. Volgens de krant gaat het om 'de grootste ramp in de geschiedenis van de muziekindustrie'.

Een van de vernietigde opnames was de originele versie van 'Rock Around the Clock'.

De brand verwoestte masteropnames - originele opnames waar alle andere kopie├źn van afstammen - van de artiesten. Een paar van de eerste opnames van Aretha Franklin en de originele opnames van hitsingles als 'Rock around the Clock' van Bill Haley and His Comets en 'Louie Louie' van The Kingsmen werden ook vernietigd.

The Police

Op de lijst van slachtoffers staan ronkende namen als Ray Charles, B.B. King, The Four Tops, Neil Diamond, Sonny & Cher, Joni Mitchell, Cat Stevens, Elton John, Eric Clapton, The Eagles, Aerosmith, The Police, Sting, R.E.M., Janet Jackson, Guns N' Roses, Mary J. Blige, No Doubt, Snoop Dogg, Nirvana, 2Pac, Eminem en 50 Cent.

Maar ook onbekende artiesten werden getroffen. Van tienduizenden gospel-, blues-, jazz-, country-, soul-, disco-, pop-, klassieke, komedie- en spoken word-opnames is niets meer over.

Honderden brandweerlui

Het vuur brak in de vroege ochtend van 1 juni uit na werken aan het dak. De dakwerkers hadden volgens het protocol gewacht tot het dak was afgekoeld, maar na hun vertrek flakkerden de vlammen opnieuw op. Uiteindelijk waren honderden brandweerlui nodig om de brand te blussen.