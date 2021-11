Break-up doet Adele uit comfortzone stappen

In het zog van haar scheiding laaien de gevoelens op ‘30’ zoals verwacht hoog op, maar de verrassing is dat Adele op haar vierde studioalbum eindelijk ook durft af te wijken van haar vertrouwde succesgeluid.

Met haar treurende piano en karakteristieke stemuithalen trok Adele op ‘Easy On Me’ het blik grote gevoelens van het huismerk nogmaals open. De single die de release van ‘30’ vorige maand voorafging, bevat alle ingrediënten waarmee de Britse zangeres uitgroeide tot de best verkopende muziekact van het voorbije decennium. In haar thuisland haalde een op de zes gezinnen ‘21’, haar doorbraakplaat uit 2011, binnen het jaar in huis.

Zes jaar na de release van ‘25’, met meer van dat, werd ongeduldig uitgekeken naar nieuw materiaal, getuige de 10 miljoen kijkers die eerder deze week haar tv-passage bij Oprah Winfrey volgden. ‘30’, dat verslag zou uitbrengen van Adeles scheiding, had dan al het record van meest vooraf (voor de officiële releasedatum) toegevoegde album op de streamingdienst Apple Music afgesnoept van Billie Eilish.

Gehuil

‘30’ maakt meteen duidelijk dat haar scheiding er ongemeen hard heeft ingehakt. Adeles gehuil is letterlijk te horen op ‘My Little Love’, dat ook enkele voice memo’s van haar zoontje Angelo bevat. ‘Mummy’s been having a lot of feelings lately,’ klinkt het op een track die drijft op een r&b-tempo en eindigt met violen, maar meer sfeer dan song blijft.

Voor Adele waren de stemopnames de aangewezen vorm om het schuldgevoel van het alleenstaande moederschap te verwerken. De emotionele turbulentie van haar scheiding creëert een diverser palet van invloeden en heeft muzikaal haar sporen nagelaten. Zowel in de filmische openingstrack als in de slotsong schemeren musicalinvloeden door. Op ‘Cry Your Heart Out’ biedt speelse doowop een tegengif voor scherpe relationele ontboezemingen. In ‘All Night Parking (Interlude)’ wordt na een intro van krakend vinyl de jazzpianist Erroll Garner gesampled.

Inflo is op '30' voor Adele de muzikale gids die haar ook mentaal uit haar comfortzone wist te loodsen.

‘Oh My God’, met zijn aanstekelijk einde, en de met enthousiaste handclaps en fluitkoortjes opgewonden smeekbede ‘Can I Get It’ zijn het hitvoer op het midden van de plaat. Vooraf werd het meest uitgekeken naar Adeles samenwerking met Inflo. De producer van Little Simz en de man achter het cultfenomeen Sault is de hipste vogel in de liner notes. Adele verkondigde dat hij de muzikale gids was die haar ook mentaal uit haar comfortzone wist te loodsen.

Inflo laat de zangeres in de wraaksong ‘Woman Like Me’ vooral erg dicht op de huid zitten, mixt de klassieke Adele-sound met gospelgrooves (en wanhoop met hoop) in ‘Hold On’ en sluit af met ‘Love Is A Game’. Dat laatste is een knipoog, want als liefde echt een spel was, had ze een track eerder, op de almaar bombastischer wordende pianosleper ‘To Be Loved’ vocaal nooit zo zwaar en theatraal hoeven uit te halen.

Saturnus

'I never learn if I never leap / I never yearn if I never speak', zingt Adele over het moment waarop ze het licht zag, en de donkerte toeliet. In een post op haar social media vergeleek ze haar nieuwe album met de terugkeer van Saturnus. De planeet doet er ongeveer 29,5 jaar over om rond de zon te draaien (en weer zijn beginstand te bereiken).

Ook voor Adele is het een metafoor voor het bereiken van volwassenheid - inclusief de daarbij behorende rugzak - en het aanbreken van een volgende levensfase. Dat ze beseft dat ze creatief niet eeuwig kan teren op hetzelfde trucje van de langzaam open zwellende pianoballade spreekt in haar voordeel. Ook al leidt dat lang niet altijd tot songs die instant knallen of zelfs maar blijven kleven, het lijkt wel dat ze zo het proces beter heeft leren waarderen.

Door haar hart zo op tafel te leggen kan Adele alvast haar publieke imago behouden van de troostende vriendin die alles met je deelt.

Door haar hart zo op tafel te leggen kan ze alvast haar publieke imago behouden van de troostende vriendin die alles met je deelt, al is ze pakweg in haar gym met haar Hollywoodvrienden gewichten aan het tillen. Zelfs in haar zwartste gedachten - ‘Heartache, it’s inevitable, but I’m no good at doing it well, not that I care’ - schuilt een splinter hoop, want zelfreflectie.