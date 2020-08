Bright Eyes stopt grote emoties in een groots geluid

De snik in de doordringende stem van troubadour Conor Oberst is de wonderlijm om pijn aan grandeur te koppelen, getuige ‘Down in the Weeds, Where the World Once Was’, het reüniealbum van de Amerikaanse indieband Bright Eyes.

Conor Oberst is dit jaar 40 geworden en dat viert hij met een studioalbum van de band waarmee hij twee decennia geleden doorbrak. Vooral bij generatiegenoten van de zanger uit Omaha, Nebraska werd het bericht enthousiast onthaald. Zij vonden troost op ‘Fevers & Mirrors’ (2000), ‘Lifted or The Story Is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground’ (2002) en ‘I’m Wide Awake It’s Morning’ (2005), albums die vandaag gerekend worden tot het beste dat de indierock in het nieuwe millennium voortbracht.

Voor velen was het een verademing om iemand zijn diepste zielenroerselen te horen verkondigen in soms wat cryptische, maar ontwapenende popsongs met een grote verhalende en poëtische zeggingskracht. Na een rist soloplaten, samenwerkingen en enkele heikele kwesties in de persoonlijke levenssfeer keert de frontman met de vrienden van vroeger terug naar de bron.

Negen jaar is het geleden dat Bright Eyes een studioplaat heeft uitgebracht, en ook nu schippert Oberst in zijn apocalyptisch aandoende songs tussen wanhoop en opwinding, zij het met een nostalgische reflex. Er is ook meer om op terug te blikken. Hij droomt over zijn ex-vrouw, die te horen is in ‘Pageturners Rag’, een geluidscollage die de plaat heerlijk nonchalant opent, een oude Bright Eyes-traditie.

Hij zingt over een fantoombroer die hem komt opzoeken, maar mijmert eigenlijk over zijn echte broer, die vier jaar geleden overleed en aan wie de plaat is opgedragen. Je zou kunnen stellen dat de pijn waar Oberst op 20-jarige leeftijd al met die typerende snik in zijn doordringende stem over zong nu ook echt doorvoeld is. Zijn conclusies - 'All I can do is just dance on through / And sing' en 'Got to keep on going like it ain’t the end' - heeft hij dan al lang getrokken.

Maar het grootste verschil met het oude Bright Byes-materiaal is dat de zanger geleerd heeft om te delegeren en dat multi-instrumentalisten Nate Walcott en Mike Mogis nu volop ideeën mochten spuien. Vooral Obersts recente samenwerking met Phoebe Bridgers zette de toon. Het resultaat is een weidser muzikaal perspectief met meer gelaagde, orkestrale composities, waarin strijkers, blazers en koortjes majestueus mogen aanzwellen, zoals in ‘One and Done’. Met Flea van de Red Hot Chili Peppers op bas (Walcott toert geregeld met hen) en Jon Theodore (Queens Of The Stone Age) op drums vergeet Bright Eyes intussen niet zijn reputatie te verzilveren.