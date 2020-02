Britse miljardair brengt Warner Music naar de beurs

De platenmaatschappij achter artiesten als Ed Sheeran en Katy Perry mikt op een notering in New York.

Warner Music Group, met artiesten als Bruno Mars, Ed Sheeran, Katy Perry en Cardi B, wil naar de beurs in New York. Het concern heeft daarvoor een aanvraag ingediend, maakte het donderdagnacht bekend. De eigenaars van het platenbedrijf, met de Britse miljardair Len Blavatnik op kop, willen hun belangen deels verzilveren nu het financieel beter gaat met Warner Music.

Warner Music profiteert de jongste tijd van de opkomst van streamingdiensten als Spotify. Klanten krijgen daar voor een vast bedrag per maand toegang tot hun favoriete muziek zonder reclame. Dat zorgt opnieuw voor stabiele en voorspelbare inkomsten voor platenmaatschappijen.

Zeldzame kans

Beleggers stellen dat op prijs en zijn bereid erin te investeren. Alleen krijgen ze daar maar weinig kansen toe. Warner Music vormt samen met Universal Music Group en Sony Music Entertainment het belangrijkste trio in de sector. Maar tot voor kort zat hun kapitaal op slot omdat ze in handen zijn van grote, internationale groepen of investeerders. Zo is Universal een onderdeel van het Franse Vivendi en Sony van de gelijknamige Japanse groep.

4,5 miljard dollar Omzet Warner Music Warner Music was in het laatste boekjaar goed voor 4,5 miljard dollar omzet, een stijging met 12 procent.

Het mediabedrijf Vivendi verkocht eind vorig jaar echter een minderheidsbelang in het grootste muziekconcern ter wereld, Universal Music Group, aan een Chinees consortium. Dat waardeerde Universal Music toen op 33,6 miljard dollar. En nu is er de nakende beursgang van Warner Music. Alleen is nog niet bekend hoeveel aandelen worden aangeboden en tegen welke prijs. In 2018 was er ook de beursgang van Spotify.

Winst

Een paar jaar geleden zag de wereld voor bedrijven als Warner Music er heel anders uit. Gratis of hele goedkope downloads van liedjes op internet leidden tot een dalende omzet van muziekconcerns.