Bruce Springsteen kijkt nog één keer achterom

Bruce Springsteen overwon met zijn nieuw album 'Letter to You' een jarenlange writer's block. Daarvoor greep hij zoals vaker terug naar het verleden. De cirkel lijkt daarmee rond voor The Boss.

Het moet ergens aan het eind van de jaren 70 geweest zijn dat we een obscure illegale cd met nooit uitgegeven studiowerk van Bruce Springsteen in handen gekregen. Of beter gezegd: waarvoor we veel oude Belgische franken hadden betaald aan een schimmig postorderbedrijf in het Duitse Neurenberg. Downloaden bestond nog niet. De cd bevatte akoestische liedjes die Springsteen in 1972 had opgenomen als demo's om bij platenmaatschappijen een contract te verzilveren.

Ik vond het interessant om te ontdekken hoe oude songs klinken als je ze met een hedendaagse stem zingt. Bruce Springsteen

Twee songs vielen meteen op. 'If I was the Priest' en 'Song for Orphans'. De teksten hadden kop noch staart, maar ze droegen in hun akoestische kaalheid de kiem van een groot songschrijver in zich. Meer dan vijftig jaar later prijken beide liedjes op Springsteens nieuwe album 'Letter to You', dat vanaf vrijdag te streamen en te kopen is.

Waarom duikt een artiest op een nieuwe plaat in zijn eigen archief? Als je wat zurig van inborst bent, kan je denken: hij vindt zijn oude songs ook veel beter dan wat hij nu schrijft. Gelukkig zijn we zo niet. De 71-jarige Springsteen verwoordde het in de talloze interviews die hij de voorbije weken gaf zo: 'Ik vond het interessant om te ontdekken hoe oude songs klinken als je ze met een hedendaagse stem zingt.' Een heropname schetst de evolutie van een artiest. Niets mis mee. Beide songs klinken op 'Letter to You' geweldig. Springsteen ruilde het akoestisch minimalisme in voor de volle, net niet bombastische sound van zijn befaamde E Street Band.

Bob Dylan

Toch blijft de verwijzing naar de prille carrière overeind. Springsteen deed in 1972 auditie bij de legendarische talentscout John Hammond van CBS. Hij had ook Bob Dylan ontdekt. Springsteen werd in zijn begindagen vaak met Dylan vergeleken, hoewel hij is opgegroeid met de rock-'n-roll van Elvis Presley en niet met de protestsongs van Dylan. Niettemin was de vergelijking er. In 2020 maakt Springsteen die waar. Het dwingende orgel, de mondharmonica, nooit eerder klonk hij zo sterk als Dylan en diens vroegere begeleidingsgroep The Band.

'Letter to You' lijkt het muzikale testament van Springsteen te zijn, waarbij hij terugkijkt op zijn carrière en zich via een brief rechtstreeks tot zijn fans richt. The Boss kijkt al een tijd om. In 2016 publiceerde hij zijn autobiografie 'Born to run' waarin hij openhartig praat over zijn jarenlange en nooit gewonnen strijd tegen depressies. Op basis van die biografie ontwikkelde hij een solomuziekshow op Broadway in New York. 236 keer speelde hij tussen 3 oktober 2017 en 15 december 2018 dezelfde 15 liedjes met dezelfde 15 verhaaltjes ertussen. Een terugblik aan de hand van zijn iconische songs als 'Born to Run', 'Born in the USA' en 'The Rising'.

The Boss Bruce Springsteen werd geboren in 1949 in de Amerikaanse staat New Jersey. Hij brak in 1975 door met zijn derde elpee 'Born to Run'. Hij werd een wereldster in 1984 na de release van 'Born in the USA'. Springsteen bouwde al aan het eind van de jaren 60 een reputatie op van een begenadigd liveperformer. Hij werd daarin bijgestaan door zijn E Street Band. 'Letter to You' is zijn 20ste studioalbum.

Waarom deed hij dat? Misschien omdat op een bepaald moment op het creatieve leven terugblikken het beste is wat je kan doen. Springsteen kampt al jaren met een geweldig groot writer's block. Het gemak waarmee hij in de jaren 70 en 80 onverwoestbare nummers uit de mouw schudde, is lang verdwenen. Vorig jaar verscheen 'Western Stars', een album met veel violen waaraan hij zeven jaar had gewerkt. En nog was het maar een middelmatige plaat met naar zijn normen te veel afval.

Toen 'Western Stars' klaar was, kreeg hij naar eigen zeggen een opstoot van creativiteit. In een paar dagen schreef hij enkele rocksongs die perfect geknipt waren voor zijn oude maten van The E Street Band, zonder de overleden saxofonist Clarence Clemons en orgelist Danny Federici. In vier dagen namen ze 'Letter to You' op in Springsteens ranch in New Jersey. Het hele opnameproces werd uitgebreid gefilmd en gedocumenteerd. Op Apple TV kunt u in vier afleveringen van een uur zien hoe de plaat werd opgenomen en hoe Springsteen nog eens terugkijkt op zijn carrière.

'Ghosts'.

Ook dat is dit nieuwe album. Er zijn de oude songs - naast de twee vermelde is er 'Janey needs a Shooter' uit 1979 - maar er is vooral de sound van de plaat. Ze is nog het best te vergelijken met hoe 'The River' in 1980 klonk: opwindend en dringend. Of de nieuwe songs het niveau van vroeger halen, zal de tijd uitwijzen. De twijfel is gepast. Behalve bij het geweldige 'Ghosts', een uitbundige, heerlijk in het oor liggende stadionrocker, inclusief de onvermijdelijke lalala's. 'I'm alive' klinkt het uit volle borst. Je weet nu al dat als Springsteen & The E Street Band ergens in 2022 - 2021 heeft hij al opgegeven - weer optreden 'Ghosts' een onvergetelijke concertopener zal zijn. Vuisten omhoog en kelen open bij 50.000 fans. Zo zijn Springsteenfans ook. Klagen dat het vroeger beter was. Tot hij weer voor hen staat. Dan is alles vergeten en vergeven.