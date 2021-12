Bruce Springsteen verkoopt muziekcatalogus aan Sony

De Japanse gigant koopt de rechten op alle songs van 'The Boss' voor een recordprijs van 'minstens 500 miljoen dollar'.

Bruce Springsteen heeft de rechten op zijn integrale muziekcataloog verkocht aan Sony Music Entertainment. Dat schrijft het Amerikaanse vakblad Billboard. De Japanse reus zou in de recent beklonken deal 'meer dan 500 miljoen dollar' veil hebben voor de rechten op krakers als 'The River', 'Born to Run' en 'Dancing in the Dark'.

De 72-jarige Springteen is al zijn hele vijftigjarige carrière bij Columbia Records, een onderdeel van Sony Music. De deal is slechts de meest recente - en meteen de grootste - in een heel reeks artiesten die stevig cashen op hun muziekrechten. Onder meer Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Shakira en Neil Young gingen Springsteen voor, al betrof de deal bij Dylan alleen de songteksten en niet de muziek.

Rond muziekrechten is al jaren een opbod aan de gang, met gretige participatie van giganten als Blackstone. Muziekreuzen als Universal trekken met rugdekking van hun sterrencataloog naar de beurs tegen miljardenwaarderingen.

Bruce Springsteen - 'Racing in the Street'

De reden is vrij eenvoudig. Nu centrale banken de vroegere hoeksteen van alle rendement - staatsobligaties - tot een nulrentende oceaan herleid hebben, zijn beleggers frenetiek op zoek naar alternatieve bronnen van voorspelbaar rendement.