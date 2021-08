Brusselse concertzaal AB vanaf 5 september weer open

Nu het Overlegcomité vrijdag heeft beslist om het Covid Safe Ticket ook te gebruiken voor indoorevementen, heeft de Brusselse concertzaal AB enkele knopen doorgehakt. Vanaf 5 september opent het cultuurhuis weer de deuren. Door het Covid Safe Ticket is het publiek welkom zonder mondmasker of social distancing.

Zondag 5 september opent AB feestelijk de deuren met de dubbelaffiche Flavia Coelho & Chicos y Mendez. Donderdag 9 september is het de beurt aan Spectacles van Benjamin Abel & The Unrequired Love, 'een verrassende voorstelling op het kruispunt van muziek, hedendaagse dans en theater'. Later in de maand staan onder meer Clouseau, Mauro Pawlowski en The Sore Losers op de agenda.