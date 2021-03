Brusselse viooldokter krijgt prestigieuze prijs voor familiebedrijven

100.000 euro mogen Jan en Matthijs Strick de komende tijd spenderen aan het verder uitbouwen van hun vioolatelier in Brussel. Ze werden door een dozijn van de beste wijnfamilies op aarde gekozen als winnaar van de VFP-prijs.

Het is een flinke opsteker voor de in de strijkerswereld op handen gedragen eigenaren van Maison Bernard. Van over de hele wereld komen topviolisten naar de Brusselse Zavel om hun beschadigde Stradivarius of Guarneri door Jan Strick (59) te laten herstellen of restaureren. Dankzij de inpandige strijkstokmaker Pierre Guillaume is het adres voor violisten als Vadim Repin een one-stopshop.

Strick leerde het vak in het iconische Franse strijkersdorp Mirecourt en ging op zijn zeventiende in dienst bij het van oorsprong Luikse Maison Bernard. In de jaren tachtig van de vorige eeuw nam hij dat bedrijf over van de kinderloze Jacques Bernard en heeft daarmee nu het oudste vioolatelier van Europa.

Stradivarius

Jan Strick, de eigenaar van Maison Bernard en de vader van Matthijs.

Naast reparatie en restauratie worden bij Maison Bernard ook violen gemaakt en treedt Jan Strick op als taxateur van strijkinstrumenten voor veilinghuizen en verzekeringsmaatschappijen. Recentelijk kreeg het bedrijf nog de opdracht een Stradivarius van onschatbare waarde te restaureren.

Strick krijgt de prijs van de Primum Familiae Vini (PFV): een exclusief genootschap van twaalf van de gerenommeerdste familiale wijnhuizen op de planeet. Lid zijn onder meer de familie achter het champagnehuis Pol Roger, de Bordeaux-baron Philippe de Rothschild en Marchesi Antinori, de eigenaar van een aantal super-Toscaner wijnhuizen. Vorige week nog maakte het veilinghuis Sotheby’s bekend een kistje met twaalf topflessen van alle PFV-leden te zullen veilen. De verwachte opbrengst is tussen 41.000 en 117.000 euro.

Het atelier van Maison Bernard aan de Brusselse Zavel.

Vorig jaar riep de PFV een nieuwe prijs in het leven die bedrijven bekroont die net als de illustere wijnhuizen familiebedrijven zijn. Uit een lange lijst met kandidaturen werd Maison Bernard maandag als winnaar aangeduid. Strick ziet het vooral als een bekroning voor familiebedrijven 'die het nadeel hebben dat ze altijd klein zijn en moeten opboksen tegen de grote reuzen'.

Volgende generatie

De opvolging is bij familiebedrijven traditioneel een heikele kwestie. Het is van te voren nooit zeker of een telg van de volgende generatie de zaak kan en wil voortzetten. Bij Maison Bernard heeft Jan Strick de opvolging geregeld in de persoon van zijn zoon Matthijs.

Toen Matthijs vijf jaar geleden zei dat hij in de zaak kwam werken, werd mijn hele wereld weer op gang getrokken. Jan Strick Eigenaar Maison Bernard

Matthijs Strick besloot vijf jaar geleden in de zaak van zijn vader Jan te komen werken.

Toen Matthijs (29) vijf jaar geleden tegen zijn vader zei dat hij zijn studies in Leuven wou stopzetten om in de zaak te komen werken, was dat voor vader Strick een aardverschuiving. In plaats van langzamerhand te denken aan afbouwen ‘werd mijn hele wereld weer op gang getrokken’. Het belangrijkste is volgens Jan Strick 'dat de opvolging echt de keuze van de nieuwe generatie moet zijn, uit vrije wil'.

Het prijzengeld investeert de familie in de eerste plaats aan een studiereis en stage voor Matthijs bij de legendarische vioolhandelaar Kenneth Warren (en zoon). Verder geeft de prijs Jan de ruimte om een boek af te ronden over de oude Vlaamse vioolschool tussen 1650 en 1750. Verder kunnen de Stricks voortaan ook voor advies terecht bij de twaalf PFV-families.

Hier gaat alles heel erg langzaam. Wat we hier doen, is allemaal voor de lange termijn. Jan Strick Eigenaar Maison Bernard