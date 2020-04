Burgemeesters vragen duidelijkheid over zomerfestivals

Een beeld van Rock Werchter 2019. Komt er een bloedbad in de evenementensector?

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) worden de grote zomerfesivals naar alle waarschijnlijkheid geannuleerd. De burgemeester van Rotselaar, waar Rock Werchter wordt gehouden, wil zo snel mogelijk duidelijkheid.

Jelle Wouters (CD&V), de burgemeester van Rotselaar, wil dat de Nationale Veiligheidsraad op basis van het advies van de experts zo snel mogelijk een alomvattende beslissing neemt over het al dan niet laten doorgaan van grootschalige manifestaties tot en met het einde van de zomer. Wouters wijst erop dat de opbouw van de installaties van de muziekfestivals in de deelgemeente Werchter al op 1 mei starten.

4,9 miljard Omzetverlies De evenementensector in ons land - organisatoren en toeveleveranciers - vreest een omzetverlies door corona van 4,9 miljard euro.

'Het zou niet verstandig zijn dergelijke beslissingen over te laten aan lokale burgemeesters. Experts moeten het risico inschatten of grootschalige popfestivals als Rock Werchter kunnen leiden tot een nieuwe piek van het aantal coronagevallen', zegt Wouters.

Werchterwoordvoerster Nele Bigaré wijst erop dat het nog onduidelijk of het festival zal plaatsvinden in het eerste weekend van juli. 'Er zijn uitspraken van experten, van burgemeesters, maar er is tot op heden nog geen beslissing genomen door de nationale overheid. Haar beslissingen en maatregelen zullen we nauwgezet volgen. Het spreekt voor zich dat de gezondheid en de veiligheid van de festivalgangers, de artiesten, de crew, de vrijwilligers en de omwonenden onze grootste prioriteit zijn.'

Tomorrowland

Eerder hadden ook de burgemeesters van Boom en Rumst, waar Tomorrowland plaatsvindt, hun twijfels geuit over een nieuwe editie van het dancefestival. Tomorrowland trekt bezoekers van over de hele wereld. De burgemeesters vinden het risico te groot dat die het coronavirus opnieuw in het land importeren.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem bevestigde maandagmorgen in een radio-interview op La Première dat hij van de burgemeesters van Tomorrowland en Rock Werchter de vraag ontvangen had snel een beslissing te nemen. De Nationale Veiligheidsraad zal volgens De Crem 'wellicht zeer binnenkort' beslissen dat de grote zomerfestivals geannuleerd worden. Normaal is dat vrijdag, wanneer de volgende Veiligheidsraad op de agenda staat.

