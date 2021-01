Celeste, soul met veel bandbreedte

De lacune die Amy Winehouse achterliet, lijkt eindelijk opgevuld. De rokerige soulstem en bezielde voordracht kenden we al, maar op haar debuut‑ album ‘Not Your Muse’ toont Celeste zich ook een wendbare songschrijfster.

Toen de Britse openbare omroep BBC Celeste begin 2020 tot meest beloftevolle artiest van het jaar uitriep, was haar bedje eigenlijk al gespreid. Op twee ep’s had de in Los Angeles geboren, maar in het Britse Brighton opgegroeide zangeres met Jamaicaans bloed al overvloedig haar talent getoond. De pandemie bood extra tijd en ruimte op weg naar de internationale carrière die iedereen voor haar zag weggelegd.

Haar eerste liedje schreef Celeste Epiphany Waite op haar 16de, als eerbetoon aan haar in 2010 overleden vader. Toen ze voor haar 18de verjaardag een Apple MacBook kreeg, begon ze te experimenteren met GarageBand. Opnames die ze op SoundCloud deelde, leverden haar vervolgens een tournee op als vocaliste van de elektronica-act Real Lies, podiumvastheid en de aandacht van Lily Allen, die in 2016 Celestes eerste solo-ep uitbracht op haar onafhankelijke label.

Celeste levert precies die muzikale mozaïek af waar zij, haar platenfirma en het publiek op hebben gewacht.

Maar pas nadat Celeste in 2017, met 100 pond op zak maar vastberaden om het te maken, naar Londen was verhuisd en in 2018 een contract bij major Polydor had getekend, kwam er schot in de zaak. Elton John tipte haar en in het najaar van 2019 mocht ze haar tv-debuut maken bij Jools Holland en bracht labelgenoot Michael Kiwanuka haar in zijn voorprogramma mee naar de Ancienne Belgique.

De intimistische single ‘Strange’, een treurballade waarmee Celeste in dezelfde klasse ging spelen als Adele en Amy Winehouse, haalde slechts schoorvoetend de hitparade. Het uptempo ‘Stop This Flame’ was in volle lockdown in Vlaanderen meteen goed voor de top vijf. Terwijl het vorige zomer niet massaal kon worden meegebruld op de festivals, gebruikte het populaire Sky Sports het als trekker voor zijn Premier League-verslaggeving.

Beide songs vormden een ideale graadmeter van de bandbreedte die Celeste bestrijkt: van breekbare, alleen door piano en strijkers begeleide liefdesliedjes tot veerkrachtige, zelfbewuste popsongs met anthemallures. Ze figureren nu ook op ‘Not Your Muse’, dat aan de intieme kant van het palet uitpakt met een reeks sobere oldskool soulballades, waarvan opener ‘Ideal Woman’ meteen naar het nekvel grijpt. Aan de andere kant is er de discostamper ‘Tonight Tonight’ en aanstekelijk, orkestraal snoepgoed als ‘Tell Me Something I Don’t Know’. De huidige single ‘Love Is Back’ schurkt met zijn groovy blazers dan weer wat opzichtiger aan bij het geluid dat producer Mark Ronson bij Winehouse introduceerde.

Celeste levert precies die muzikale mozaïek af waar zij, haar platenfirma en het publiek op hebben gewacht. Het album profiteert maximaal van de lange inlooptijd. Op haar 26ste lijkt de zangeres klaar voor de grote sprong voorwaarts. ‘Alles wat ik ooit wilde, is dat de plaat oprecht was’, vertelde ze eind vorig jaar in een coververhaal aan GQ Magazine.

Gevormd door het kerkkoor waar haar Britse moeder haar als kind wekelijks mee naartoe nam en door de jazz- en soulliedjes van Ella Fitzgerald, Aretha Franklin en Otis Redding is haar eigen stem tot wasdom gekomen. Haar puurheid klinkt nu al vertrouwd in de oren.