'Chinezen azen op pianobouwer Steinway'

Steinway is een naam als een klok in de muziekwereld. De vleugels en andere piano's van het bedrijf werden bespeeld door bekende muzikanten als Cole Porter en Sergei Rachmaninoff. Ook hedendaagse virtuozen als de Chinese concertpianist Lang Lang spelen op Steinways.

Het bedrijf, dat met ruim 125 patenten ook heel wat uitvindingen op zijn naam heeft staan, werd in 1853 opgericht door de naar Manhattan uitgeweken Duitse migrant Henry Engelhard Steinway. Het bedrijf heet nu Steinway Musical Instruments en omvat naast pianobouwer Steinway & Sons onder meer ook de trompetten van het merk Bach Stradivarius, de saxofoons Selmer Paris en de Leblanc-klarinetten.

Steinway kwam in 2013 voor ruim 500 miljoen dollar in handen van de Amerikaanse hefboomfondsmiljardair John Paulson. Die wil er nu blijkbaar weer vanaf. Er hebben zich in elk geval een aantal kandidaten gemeld voor een overname.