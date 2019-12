Chinezen stappen in platenlabel Ariana Grande en Taylor Swift

Bij Universal Music is onder meer Lady Gaga onder dak.

Een consortium onder leiding van de Chinese internetgigant Tencent koopt 10 procent van Universal Music, de grootste muziekuitgever ter wereld.

Het grootste platenlabel ter wereld, Universal Music Group (UMG), wordt voor een stukje Chinees. Moederbedrijf Vivendi, de Franse mediagroep die wordt gecontroleerd door zakenman Vincent Bolloré, meldt dinsdag dat een consortium onder leiding van de Chinese internetspeler Tencent, 10 procent verwerft van Universal Music voor een bedrag van 3 miljard euro.

Tencent is misschien minder bekend dan de eveneens Chinese e-commercereus Alibaba, maar het conglomeraat domineert het Chinese internet, onder meer via zijn dominante boodschappendienst WeChat. Tencent heeft ook een muziekpoot die een aparte notering heeft op de beurs van New York.

Tencent Music werkt al samen met Universal Music via een distributieakkoord. Bovendien zit Vivendi in het kapitaal van Tencent Music. Daar houdt het niet op: Tencent Music krijgt als onderdeel van de nieuwe deal ook de kans een minderheidsbelang te kopen in de Chinese Universal-dochter.

30 miljard Prijs Universal Music De operatie met Tencent waardeert de grootste platenmaatschappij ter wereld op 30 miljard euro.

De deal waardeert heel UMG op 30 miljard euro. Bovendien heeft het consortium het recht om tegen 2021 nog eens 10 procent in de wacht te slepen tegen dezelfde prijs.

Vivendi start ook onderhandelingen met andere partijen om bijkomende minderheidsparticipaties te gelde te maken, tegen een bedrag dat op zijn minst identiek is aan dat uit de Tencent-deal.

Singapore

Wie buiten Tencent deel uitmaakt van het consortium is niet bekend. Vivendi houdt het in zijn mededeling op 'bepaalde internationale financiële investeerders'.

Het persbureau Bloomberg meldde vorige maand echter dat Tencent het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC benaderde als potentiële partner, net als de Chinese private-equitygroup Hillhouse Capital.

Azië

Voor Universal Music, samen met de Amerikaanse spelers Sony Music Entertainment en Warner Music Group het trio dat de muziekwereld domineert, is de operatie een mogelijkheid om sterker te staan in digitale muziek en zijn aanwezigheid in Azië uit te breiden. Tencent krijgt dan weer makkelijker toegang tot Amerikaanse artiesten.

Vivendi had medio vorig jaar al gemeld tot 50 procent van UMG van de hand te willen doen, door samen te gaan met een of meer strategische partners. Het geld dient onder andere voor overnames. In augustus dit jaar maakte de Franse groep vervolgens bekend dat er gesprekken liepen met Tencent.