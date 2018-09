Chris, het genderfluïde poppersonage

Het Franse popfenomeen Christine and the Queens schuift met zijn tweede album ‘Chris’ weer een paar plaatsjes op in de pikorde van sterke vrouwenstemmen. Beyoncé en Madonna zijn gewaarschuwd.

Op de albumhoes kijkt Héloïse Létissier (foto) in de lens met een fikse air. ‘Jullie kunnen mij niets maken’, lijkt de Française aan te geven. Haar kapsel is gekortwiekt, haar naam ook. Christine is Chris geworden.

Ver weg is het meisje met het bloemenboeket van de cover van ‘Chaleur Humaine’ (2014). Heel Frankrijk viel dat jaar voor de theatrale en excentrieke zangeres uit Nantes.

'Damn, dis moi' uit Chris, het tweede album van Christine and the Queens.

Nadat 850.000 landgenoten ‘Chaleur Humaine’ hadden gekocht, raakte ook de rest van Europa in de ban van haar hoogst originele mengvorm van elektropop, disco en Frans chanson, van haar poëtische teksten op knisperende beats en melancholieke melodieën, van haar raadselachtige en wat onderkoelde stem.

En dan bleken ook haar liveshows indrukwekkend. De dochter van twee universiteitsprofessoren haalt voor die betoverende choreografieën inspiratie uit opera, theater en mode. Het lijken wel kunstperformances.

Voor de Héloïse Létissier van ‘Chaleur Humaine’ waren identiteit en seksualiteit vloeibare begrippen. Dat is niet veranderd. Integendeel: ze is meer genderfluïde en dus nog ondoorgrondelijker geworden. ‘Identiteit is een constante constructie. Die moet je de hele tijd opnieuw evalueren en opnieuw definiëren’, zegt de zangeres in een kortfilm die haar tweede album begeleidt.

Chris noemt zich een panseksueel, een vrouw die niet op geslachten maar op persoonlijkheden valt. Zo’n rol kan je niet spelen, maar je kan er wel een spel mee spelen. Daarvoor is popmuziek de ideale biotoop.

Cristiano

‘Het onderscheid tussen mannen en vrouwen is oerdom’, zei ze onlangs in een interview. ‘Veel macho’s zijn toch erg vrouwelijk? Gladde, blinkende huid, kettinkjes, open hemdjes - denk aan Cristiano Ronaldo. Dat is ook allemaal theater. En ik speel daar graag mee, al is het maar om het belachelijke ervan te doorprikken.’

Genderpatronen in vraag stellen is geen nieuwigheid in de popmuziek. David Bowie speelde in de jaren 70 al met zijn panseksuele identiteit. Madonna was de eerste vrouwelijke macho in de popmuziek. Dik tien jaar geleden was de androgyne Antony Hegarty van Antony and the Johnsons heel eventjes de meest geclaimde popartiest van de planeet. ‘One day I’ll grow up, to be a beautiful woman’, zong hij.

Létissier zet die traditie voort, op een heel eigentijdse - veel explicietere - manier. De masculiene vrouw op het wat ruigere, in elektrofunk badende ‘Chris’ is wellustig, hongerig en ambitieus. Nog meer dan op haar debuut zingt de Française op zo’n dwingende, onweerstaanbare en scherpzinnige manier over haar lichamelijke begeertes dat ze niet meer weg te denken is uit het rijtje van de interessantste vrouwelijke stemmen in de popmuziek. Beyoncé en Madonna mogen zich een beetje meer bedreigd voelen door Héloise uit Nantes.

De nieuwe Christine and the Queens is niet alleen seksueel maar ook linguïstisch tweeledig. Van ‘Chris’ is een Franstalige en een Engelstalige versie opgenomen. Het toont het grote geloof van de muzieksector in de panseksuele popartieste. De believers zouden weleens gelijk kunnen krijgen.

‘Chris’ verschijnt op vrijdag 21 september bij Caroline.