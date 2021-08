Concertnajaar kleurt nog hele tijd Belgisch

Muziekliefhebbers die weer hunkeren naar zaalconcerten moeten zich dit najaar vooral met lokale artiesten tevredenstellen. Bitter weinig buitenlandse groepen kruipen in een vliegtuig of tourbus. 'De business blijft zwak tot december.'

Hetzelfde beeld in de andere zalen. Op het festival Les Nuits Botanique, de eerste grote binnenafspraak van het najaar voor concertfans, zijn de internationale acts ook op één hand te tellen. Met de Franse rockband Magma is het in het Depot in Leuven wachten tot 8 oktober op de eerste buitenlandse act. Een dag later treden de Russische rebellen van Pussy Riot en twee Britse punkbands op. Ook in De Roma kleurt het najaar hoofdzakelijk Belgisch. Met jazztrompettist Ambrose Akinmusire en rapper Yasiin 'Mos Def' Beye wist de Antwerpse concertzaal voor begin september wel twee mooie Amerikaanse namen vast te leggen. Het zijn uitzonderingen. De weinige internationale artiesten die zich de moeite getroosten om naar ons land af te zakken, komen uit Europa.